Папамобіль Франциска стане медичним кабінетом для дітей у Смузі Гази

Понтифік перед смертю благословив перетворення свого транспорту на мобільний госпіталь.

Папамобіль колишнього очільника Римо-католицької церкви Франциска, яким він користувався під час візиту до Віфлеєму у 2014 році, напередодні Різдва перетворили на медичний кабінет на колесах для дітей у Смузі Гази.

Як пише Reuters, ідею використання транспорту, який свого часу став подарунком Папі Франциску від голови Палестинської адміністрації Махмуда Аббаса, запропонував кардинал Арбореліус зі Стокгольма. Франциск перед смертю благословив цей проєкт і розпорядився передати автівку католицькій благодійній організації Caritas.

Завдяки переобладнанню мобільний госпіталь здатен приймати 200 маленьких пацієнтів на день. Але наразі постає питання того, як доправити папамобіль до палестинського анклаву. Попри перемир'я, у Смузі Гази часом продовжуються обстріли.