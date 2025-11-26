Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
ГоловнаСвіт

Папамобіль Франциска стане медичним кабінетом для дітей у Смузі Гази

Понтифік перед смертю благословив перетворення свого транспорту на мобільний госпіталь.

Папамобіль Франциска стане медичним кабінетом для дітей у Смузі Гази
Папамобіль Франциска
Фото: Суспільне

Папамобіль колишнього очільника Римо-католицької церкви Франциска, яким він користувався під час візиту до Віфлеєму у 2014 році, напередодні Різдва перетворили на медичний кабінет на колесах для дітей у Смузі Гази.

Як пише Reuters, ідею використання транспорту, який свого часу став подарунком Папі Франциску від голови Палестинської адміністрації Махмуда Аббаса, запропонував кардинал Арбореліус зі Стокгольма. Франциск перед смертю благословив цей проєкт і розпорядився передати автівку католицькій благодійній організації Caritas.

Завдяки переобладнанню мобільний госпіталь здатен приймати 200 маленьких пацієнтів на день. Але наразі постає питання того, як доправити папамобіль до палестинського анклаву. Попри перемир'я, у Смузі Гази часом продовжуються обстріли. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies