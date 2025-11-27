Європарламент закликав заборонити соцмережі для підлітків

Єврокомісія вивчить досвід Австралії, яка запровадить бан для дітей молодше 16 років вже наступного місяця.

Європейський парламент ухвалив резолюцію із закликом заборонити користування соціальними мережами дітям до 16 років.

Як пише The Guardian, законотворці ЄС посилаються на дослідження, відповідно до яких кожен четвертий підліток має шкідливий досвід під час користування смартфонами. Особливо підкреслюється залежність, яку викликають механіки, закладені у соцмережі їхніми розробниками для утримування користувача. Це впливає на психічне здоров'я дітей.

Європейська Комісія планує перетворити резолюцію на повноцінний закон. У Брюсселі хочуть вивчити досвід Австралії, яка запроваджує заборону соцмережі для дітей вже наступного місяця.