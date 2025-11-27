Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаСвіт

Європарламент закликав заборонити соцмережі для підлітків

Єврокомісія вивчить досвід Австралії, яка запровадить бан для дітей молодше 16 років вже наступного місяця.

Європарламент закликав заборонити соцмережі для підлітків
Фото: defense.gov

Європейський парламент ухвалив резолюцію із закликом заборонити користування соціальними мережами дітям до 16 років.

Як пише The Guardian, законотворці ЄС посилаються на дослідження, відповідно до яких кожен четвертий підліток має шкідливий досвід під час користування смартфонами. Особливо підкреслюється залежність, яку викликають механіки, закладені у соцмережі їхніми розробниками для утримування користувача. Це впливає на психічне здоров'я дітей.

Європейська Комісія планує перетворити резолюцію на повноцінний закон. У Брюсселі хочуть вивчити досвід Австралії, яка запроваджує заборону соцмережі для дітей вже наступного місяця. 
