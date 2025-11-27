Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
На зустрічі "Слуги народу" із Зеленським "Міндіч" та "Алібаба" не прозвучало жодного разу
Київ. Скасована прем'єра
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Литва вирішила долучитися до керівного комітету спецтрибуналу проти Росії

Це перший такий крок серед іноземних держав.

Литва вирішила долучитися до керівного комітету спецтрибуналу проти Росії
глава МЗС України Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Литва офіційно повідомила Генеральному секретарю Ради Європи про намір приєднатися до керівного комітету спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. 

Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга.

За словами міністра, це стало першим таким кроком серед іноземних держав.

«Я висловлюю вдячність своєму литовському колезі, міністру Кястутісу Будрісу, за його звернення до Генерального секретаря Ради Європи з листом, у якому Литва заявила про намір приєднатися до Керівного комітету Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України», — наголосив Сибіга.

Міністр додав, що спільні дії партнерів допоможуть забезпечити притягнення винних до відповідальності та не допустити повторення подібних злочинів.
