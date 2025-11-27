Литва вирішила долучитися до керівного комітету спецтрибуналу проти Росії

Це перший такий крок серед іноземних держав.

Литва офіційно повідомила Генеральному секретарю Ради Європи про намір приєднатися до керівного комітету спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга.

За словами міністра, це стало першим таким кроком серед іноземних держав.

«Я висловлюю вдячність своєму литовському колезі, міністру Кястутісу Будрісу, за його звернення до Генерального секретаря Ради Європи з листом, у якому Литва заявила про намір приєднатися до Керівного комітету Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України», — наголосив Сибіга.

Міністр додав, що спільні дії партнерів допоможуть забезпечити притягнення винних до відповідальності та не допустити повторення подібних злочинів.