У Польщі затримали українців і білорусів за підозрою у шпигунстві

Серед них є неповнолітня українка.

наручники
Фото: rus.lsm.lv

Польська прокуратура заявила про затримання двох громадян України і трьох громадян Білорусі, яких підозрюють у виконанні завдань іноземних спецслужб, пише Reuters

Затримання провели 25 і 26 листопада в кількох воєводствах.

Серед зловмисників є неповнолітня українка. Вони фотографували та передавали знімки важливих об’єктів інфраструктури у 2024 та на початку 2025 року. У відомстві уточнили, то за ці завдання підозрювані отримували оплату у криптовалютах.

Трьох затриманих суд відправив під варту на три місяці, неповнолітню направили до центру для юних правопорушників. Ще одного зловмисника не арештовували через стан здоров’я, але заборонили йому виїжджати з Польщі.

Прокурори пояснили, що слідство стосується діяльності мережі, причетної до розвідоперацій проти Польщі з березня 2024-го по лютий 2025 року в Жешуві, Варшаві, Лодзі та інших містах. Ідеться про фотографування критичної інфраструктури, а також розміщення пропагандистських постерів і графіті.

У Польщі за шпигунство передбачено від п’яти до тридцяти років ув’язнення.
