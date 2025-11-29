Папа Римський Лев XIV у Туреччині відвідав Блакитну мечеть, але не молився там

Папа Лев XIV відвідав Блакитну мечеть у Стамбулі в суботу, знявши взуття на знак поваги, але, як повідомляли, не молився. Це був його перший візит як глави Католицької церкви до мусульманського храму під час чотириденного перебування в Туреччині.

Про це пише Reuters.

Він злегка вклонився перед входом до мечеті, після чого імам і муфтій Стамбула провели його на екскурсію величезним комплексом, який може вмістити 10 000 вірян.

У Ватикані, схоже, були здивовані тим, що Лев не зупинився помолитися, а також тим, що його не зустрів на вході керівник державної релігійної служби Туреччини – Діянету, як планувалося.

Приблизно через три години після візиту Ватикан оприлюднив заяву, у якій стверджувалося, що і молитва, і запланована зустріч таки відбулися, хоча цього не сталося. Пресслужба потім пояснила, що реліз було поширено помилково.Аснін Муса Тунджа, муедзин, розповів журналістам після візиту, що він запитав Лева, чи хоче той помолитися, але Папа відповів, що воліє просто оглянути мечеть.

У заяві Ватикану одразу після події зазначалося, що Лев здійснив огляд "у дусі роздумів і слухання, з глибокою повагою до цього місця та віри тих, хто збирається тут на молитву".

Папа перебуватиме в Туреччині до неділі у своїй першій закордонній поїздці як понтифік, яка також включає візит до Лівану.

Фото: EPA/UPG Внутрішній двір Блакитної мечеті

Блакитна мечеть офіційно носить ім’я султана Ахмеда I, правителя Османської імперії в 1603–1617 роках, який і наказав її збудувати. Вона оздоблена тисячами блакитних керамічних плиток, звідки походить її популярна назва.

Споруда XVII століття розташована навпроти Айя-Софії, колишнього кафедрального собору Візантії, куди Лев не завітав на відміну від своїх попередників. Айя-Софія, один із найважливіших християнських храмів протягом приблизно тисячі років, була перетворена на мечеть після падіння Візантійської імперії та залишалася такою 500 років.

Понад 70 років тому світська Турецька Республіка зробила її музеєм, але у 2020 році президент Реджеп Тайїп Ердоган знову перетворив її на мечеть.

У Ватикані не коментують рішення Лева не відвідувати Айя-Софію. Покійний Папа Франциск, який відвідав храм у 2014 році, заявив у 2020-му, що був "дуже засмучений" його повторним перетворенням на мечеть.

Фото: EPA/UPG Мечеть Айя-Софія

Лев обрав переважно мусульманську Туреччину для своєї першої закордонної поїздки, щоб відзначити 1700-річчя Нікейського собору – важливої події в ранній історії Церкви, де був сформований Нікейський символ віри, який і нині використовує більшість християн світу.

Під час церемонії в п’ятницю за участі християнських лідерів з усього Близького Сходу Папа засудив насильство під релігійними гаслами й закликав християн подолати століття гострих розбіжностей.

Звертаючись до високого духовенства з Туреччини, Єгипту, Сирії та Ізраїлю, Лев назвав скандалом те, що 2,6 млрд християн світу досі не є більш об’єднаними.