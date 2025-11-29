Її затримали під час протесту у столиці країни.

У Тунісі правоохоронці заарештували опозиціонерку Шайму Іссу для виконання 20-річного тюремного вироку.

Про це пише Reuters.

"Поліція Тунісу в суботу заарештувала відому опозиційну діячку Шайму Іссу для виконання 20-річного тюремного вироку", – зазначили у виданні.

Повідомляється, що її затримали під час протесту в столиці, повідомили адвокати.

У п’ятницю апеляційний суд ухвалив тюремні вироки до 45 років для опозиційних лідерів, бізнесменів і адвокатів за звинуваченнями у змові з метою повалення президента — що, на думку критиків, є ознакою дедалі більш авторитарного правління президента Каїса Саїда.