США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ГоловнаСвіт

У Тунісі заарештували опозиціонерку Шайму Іссу для виконання 20-річного тюремного вироку

Її затримали під час протесту у столиці країни. 

У Тунісі заарештували опозиціонерку Шайму Іссу для виконання 20-річного тюремного вироку
Поліцейський у Тунісі, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Тунісі правоохоронці заарештували опозиціонерку Шайму Іссу для виконання 20-річного тюремного вироку.

Про це пише Reuters.

"Поліція Тунісу в суботу заарештувала відому опозиційну діячку Шайму Іссу для виконання 20-річного тюремного вироку", – зазначили у виданні.

Повідомляється, що її затримали під час протесту в столиці, повідомили адвокати.

У п’ятницю апеляційний суд ухвалив тюремні вироки до 45 років для опозиційних лідерів, бізнесменів і адвокатів за звинуваченнями у змові з метою повалення президента — що, на думку критиків, є ознакою дедалі більш авторитарного правління президента Каїса Саїда.

  • Саїда обрали у 2019 році після того, як Туніс став єдиною демократією, яка вийшла з Арабської весни. У 2021 році він здійснив масштабне захоплення влади, і правозахисні групи з того часу попереджають про згортання свобод.
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies