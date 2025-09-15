Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
ГоловнаСвіт

Флотилія гумдопомоги з Гретою Тунберг вирушила з Тунісу, щоб прорвати блокаду до Смуги Гази

Близько 20 човнів, які відпливли з Барселони, зустрілися у Бізерті, останні кораблі відпливли на світанку.

Фото: EPA/UPG

Флотилія “Global Sumud Flotilla”, що прямує до Смуги Гази з допомогою та пропалестинськими активістами, вирушила сьогодні з Тунісу після неодноразових затримок.

Про це повідомляє France24.

Активісти прагнуть прорвати блокаду Ізраїлю та створити гуманітарний коридор до палестинської території.

“Ми також намагаємося надіслати повідомлення народу Гази, що світ не забув про них. Коли наші уряди не вживають заходів, у нас немає іншого вибору, окрім як взяти справу у свої руки”, ‒ сказала шведська кліматична активістка Грета Тунберг перед посадкою в північному порту Бізерта.

Близько 20 човнів, які відпливли з Барселони, зустрілися у Бізерті, останні кораблі відпливли на світанку.

Раніше гуманітарна флотилія “Global Sumud Flotilla” заявила, що два її човни були мішенями атак безпілотників. Після другого інциденту влада Тунісу заявила про “навмисну агресію” та оголосила про розслідування.

Депутатка Європейського парламенту Ріма Хассан, яку, як і Тунберг, затримали на борту вітрильника Madleen під час спроби дістатися до Гази в червні, сказала, що боїться подальших нападів. 

Відправлення суден неодноразово відкладалося через проблеми безпеки, затримки з підготовкою деяких човнів та погодні умови. Флотилія, до складу якої також входять судна, що вирушили останніми днями з Корсики, Сицилії та Греції, спочатку планувала досягти Гази до середини вересня після того, як дві попередні спроби були заблоковані Ізраїлем у червні та липні.
