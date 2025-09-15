Флотилія гумдопомоги з Гретою Тунберг вирушила з Тунісу, щоб прорвати блокаду до Смуги Гази

Близько 20 човнів, які відпливли з Барселони, зустрілися у Бізерті, останні кораблі відпливли на світанку.

Флотилія “Global Sumud Flotilla”, що прямує до Смуги Гази з допомогою та пропалестинськими активістами, вирушила сьогодні з Тунісу після неодноразових затримок.

Про це повідомляє France24.

Активісти прагнуть прорвати блокаду Ізраїлю та створити гуманітарний коридор до палестинської території.

“Ми також намагаємося надіслати повідомлення народу Гази, що світ не забув про них. Коли наші уряди не вживають заходів, у нас немає іншого вибору, окрім як взяти справу у свої руки”, ‒ сказала шведська кліматична активістка Грета Тунберг перед посадкою в північному порту Бізерта.

Близько 20 човнів, які відпливли з Барселони, зустрілися у Бізерті, останні кораблі відпливли на світанку.

Раніше гуманітарна флотилія “Global Sumud Flotilla” заявила, що два її човни були мішенями атак безпілотників. Після другого інциденту влада Тунісу заявила про “навмисну агресію” та оголосила про розслідування.

Депутатка Європейського парламенту Ріма Хассан, яку, як і Тунберг, затримали на борту вітрильника Madleen під час спроби дістатися до Гази в червні, сказала, що боїться подальших нападів.

Відправлення суден неодноразово відкладалося через проблеми безпеки, затримки з підготовкою деяких човнів та погодні умови. Флотилія, до складу якої також входять судна, що вирушили останніми днями з Корсики, Сицилії та Греції, спочатку планувала досягти Гази до середини вересня після того, як дві попередні спроби були заблоковані Ізраїлем у червні та липні.