Ізраїль розпочав наземний наступ в Газі (доповнено)

Ізраїль 16 вересня розпочав наземний наступ на місто Газа. Спершу дані про це повідомили в медіа: Times of Israel з посиланням на джерела агенції Axios написало про початок наземної частини операції армії Ізраїлю із захоплення міста Газа.

Потім це підтвердили офіційно. Армія Ізраїлю закликала цивільних евакуюватися.

Останніми днями ЦАХАЛ поступово розширював авіаудари на півночі Смуги Гази. Увечері понеділка інтенсивність обстрілів зросла. Палестинські журналісти почали розповідати про ізраїльські танки, які рушили до населених районів.

Населення Гази наразі складає кілька сотень тисяч людей. Ізраїльська армія стверджує, що близько 300 тисяч залишили місто після оголошення евакуації. Проте чимало палестинців вважають, що інші частини Смуги Гази не є безпечнішими для них.