Експрезидента Бразилії Болсонару зобов’язали сплатити компенсацію за расистські висловлювання

Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
ГоловнаСвіт

Експрезидента Бразилії Болсонару зобов’язали сплатити компенсацію за расистські висловлювання

Політик повинен сплатити майже 190 тисяч доларів. 

Експрезидента Бразилії Болсонару зобов’язали сплатити компенсацію за расистські висловлювання
Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару
Фото: EPA/UPG

Федеральний суд Бразилії у вівторок постановив, що колишній президент Жаїр Болсонару має сплатити 1 мільйон реалів (близько 188 800 доларів) як відшкодування за колективну моральну шкоду, заподіяну його расистськими висловлюваннями під час перебування на посаді.

Про це пише Reuters. 

Розслідування розпочали після інциденту у травні 2021 року, коли до Болсонару підійшов темношкірий прихильник і попросив зробити спільне фото. Експрезидент пожартував, що бачить у чоловіка у волоссі таргана. Він також порівняв зачіску з "розплідником тарганів", натякаючи на її неохайність.

Захисники політика раніше заявляли у ЗМІ, що висловлювання колишнього лідера були жартами, а не расистськими, і не мали на меті когось образити.

  • Вирок винесли незабаром після того, як Верховний суд Бразилії засудив колишнього президента до 27 років і трьох місяців ув’язнення за спробу державного перевороту після поразки на виборах 2022 року.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies