Експрезидента Бразилії Болсонару зобов’язали сплатити компенсацію за расистські висловлювання

Федеральний суд Бразилії у вівторок постановив, що колишній президент Жаїр Болсонару має сплатити 1 мільйон реалів (близько 188 800 доларів) як відшкодування за колективну моральну шкоду, заподіяну його расистськими висловлюваннями під час перебування на посаді.

Про це пише Reuters.

Розслідування розпочали після інциденту у травні 2021 року, коли до Болсонару підійшов темношкірий прихильник і попросив зробити спільне фото. Експрезидент пожартував, що бачить у чоловіка у волоссі таргана. Він також порівняв зачіску з "розплідником тарганів", натякаючи на її неохайність.

Захисники політика раніше заявляли у ЗМІ, що висловлювання колишнього лідера були жартами, а не расистськими, і не мали на меті когось образити.

Вирок винесли незабаром після того, як Верховний суд Бразилії засудив колишнього президента до 27 років і трьох місяців ув’язнення за спробу державного перевороту після поразки на виборах 2022 року.