Стармер і Трамп обговорять інвестиції у технології та енергетику, війну в Україні та Ізраїль

Сьогодні два лідери проведуть пресконференцію.

Стармер і Трамп обговорять інвестиції у технології та енергетику, війну в Україні та Ізраїль
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стамер і президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп зустрінеться сьогодні з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером для переговорів.

Про це повідомляє Reuters, зазначаючи, що безпрецедентний другий державний візит лідера США зосередиться на глобальних справах, а не на внутрішньополітичних проблемах.

“Після дня пишноти та церемоній, під час якого Трамп їхав у кареті з королем Карлом та насолоджувався державним банкетом, президент США та Стармер святкуватимуть “відкриття” пакету американських інвестицій у Велику Британію на суму 150 мільярдів фунтів стерлінгів (205 мільярдів доларів)”, ‒ йдеться у матеріалі.

Угоди охоплюють такі сфери, як технології, енергетика та науки про життя і мають на меті відновлення так званих “особливих відносин” між двома країнами, над яким Стармер наполегливо працював з того часу, як Трамп став лідером у січні.

Пізніше в четвер два лідери проведуть пресконференцію.

Трамп, виступаючи разом із Королем Чарльзом у Віндзорському замку назвав свій візит “дійсно однією з найвищих почестей у моєму житті”.

Стармер сподівається, що "це почуття збережеться і в четвер" і стримає лідера США від заглиблення в більш делікатні сфери, такі як закони Великої Британії про онлайн-безпеку та позиція Лондона щодо Ізраїлю.

Натомість Стармер акцентуватиме увагу на угодах, укладених між двома країнами, включно з новим технологічним пактом з компаніями: від Microsoft до Nvidia, Google та OpenAI, які зобов'язалися інвестувати 42 мільярди доларів протягом наступних кількох років у галузях штучного інтелекту, квантових обчислень та цивільної ядерної енергетики.

Стармер також зверне увагу на зовнішні, сподіваючись переконати лідера США вжити рішучіших заходів проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну. Трамп догодив Європі, назвавши Росію "агресором" у війні минулих вихідних, але він також вимагає, щоб Європа припинила всі закупівлі російської нафти, перш ніж він погодиться запровадити суворіші санкції проти Москви.

Щодо Ізраїлю, на британського лідера тиснуть, щоб він порушив питання нападу на Газу з Трампом, який висловив розчарування через авіаудари Ізраїлю по лідерах ХАМАС у Катарі, але загалом підтримав ізраїльського прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

Трамп також розкритикував деякі європейські країни за їхнє рішення визнати палестинську державу, назвавши його “винагородою для ХАМАС”.
