Британська розвідка запустить портал у даркнеті, щоб вербувати шпигунів в Росії

Одна з останніх ініціатив чинного голови MI-6.

Британська розвідка запустить портал у даркнеті, щоб вербувати шпигунів в Росії
MI-6
Фото: BBC

Британська розвідувальна служба, відома як МІ-6, незабаром оголосить про створення порталу у даркнеті, за допомогою якого буде відбуватися набір агентів у Росії та по всьому світу.

Як пише BBC, про новий спосіб вербування у п'ятницю у Стамбулі має розповісти сер Річард Мур, який наприкінці місяця поступиться місцем на чолі розвідки Блез Метревелі.

Міністерка закордонних справ Іветт Купер вже встигла заявити, що за допомогою сучасних технологій MI-6 ефективно і безпечно поповнюватиме штат шпигунів в інших країнах, з особливим акцентом на Росії. 

Портал буде доступний для усіх, хто захоче повідомити британській розвідці інформацію, пов'язану з тероризмом чи ворожою діяльністю. Інструкцію щодо входу на даркнет-сторінку оприлюднять у спеціальному YouTube-відео на верифікованому акаунті MI-6. 

Подібні технології вже використовують у США, де ЦРУ ще з 2023 року вербує агентів за допомогою соціальних мереж.
