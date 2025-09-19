Російська влада оголосила “екстремістським” черговий “міжнародний рух”

Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаСвіт

Російська влада оголосила “екстремістським” черговий “міжнародний рух”

Цього разу “екстремістами” визнали неіснуючий “Міжнародний рух сатанізму”.

Російська влада оголосила “екстремістським” черговий “міжнародний рух”
Ілюстративне фото
Фото: https://metalinjection.net/

Росфінмоніторинг вніс неіснуючий “Міжнародний рух сатанізму” до переліку терористів та екстремістів, повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на російських пропагандистів.

В обґрунтуванні такого рішення вказано, що “діяльність руху спрямована на підрив основ конституційного ладу, пропаганду насильства та збурення релігійної ворожнечі”.

Раніше, з такими ж формулюваннями, Верховний суд Росії визнав цю організацію “екстремістською” та заборонив її діяльність.

А у січні 2025 року патріарх РПЦ Кирило заявив, що сатаністи “безперешкодно проводять у нашій країні свої обряди та вербують молодь”, в той час як на війні проти України російські бійці “готові віддати свої життя за цінності, які явно зневажаються сатаністами”.

Зазначається, що експертизу для заборони “сатаністів” проводила група деструктологів на чолі з Романом Сілантьєвим. У висновку йдеться, що російські осередки сатаністів нібито планували теракти та диверсії на користь ЗСУ. Це також стало підставою для заборони.

Останніми тижнями у РФ були оштрафовані за “сатанинські” символи декілька людей, переважно пов’язаних з субкультурою “металевих” груп. 

Тепер їм загрожуватимуть серйозні кримінальні статті, блокування рахунків та внесення до списку “екстремістів”, що значно ускладнює роботу та життя в Росії.

“Сатаністи” стали другою організацією, якої юридично і фактично не існує, але вона визнана в Росії “екстремістською”. У листопаді 2023 року таким визнали “Міжнародний рух ЛГБТ”.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies