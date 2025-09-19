Російська влада оголосила “екстремістським” черговий “міжнародний рух”

Росфінмоніторинг вніс неіснуючий “Міжнародний рух сатанізму” до переліку терористів та екстремістів, повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на російських пропагандистів.

В обґрунтуванні такого рішення вказано, що “діяльність руху спрямована на підрив основ конституційного ладу, пропаганду насильства та збурення релігійної ворожнечі”.

Раніше, з такими ж формулюваннями, Верховний суд Росії визнав цю організацію “екстремістською” та заборонив її діяльність.

А у січні 2025 року патріарх РПЦ Кирило заявив, що сатаністи “безперешкодно проводять у нашій країні свої обряди та вербують молодь”, в той час як на війні проти України російські бійці “готові віддати свої життя за цінності, які явно зневажаються сатаністами”.

Зазначається, що експертизу для заборони “сатаністів” проводила група деструктологів на чолі з Романом Сілантьєвим. У висновку йдеться, що російські осередки сатаністів нібито планували теракти та диверсії на користь ЗСУ. Це також стало підставою для заборони.

Останніми тижнями у РФ були оштрафовані за “сатанинські” символи декілька людей, переважно пов’язаних з субкультурою “металевих” груп.

Тепер їм загрожуватимуть серйозні кримінальні статті, блокування рахунків та внесення до списку “екстремістів”, що значно ускладнює роботу та життя в Росії.

“Сатаністи” стали другою організацією, якої юридично і фактично не існує, але вона визнана в Росії “екстремістською”. У листопаді 2023 року таким визнали “Міжнародний рух ЛГБТ”.