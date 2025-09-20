Президент Тайваню заявив, що його держава не капітулює у разі вторгнення Китаю

У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
ГоловнаСвіт

Президент Тайваню заявив, що його держава не капітулює у разі вторгнення Китаю

"У разі воєнного вторгнення на Тайвань будь-які заяви про капітуляцію уряду або поразку країни є неправдивими", - наголосив Цінде.

Президент Тайваню заявив, що його держава не капітулює у разі вторгнення Китаю
президент Тайваню Лай Цінде
Фото: EPA/UPG

Президент Тайваню Лай Цінде заявив, що його держава сповнена рішучості захищати себе й не капітулює у випадку вторгнення Китаю. 

Про це Цінде сказав під час завершення тижня заходів, присвячених обороні, передає Reuters.

«Ми говоримо всім: у разі воєнного вторгнення на Тайвань будь-які заяви про капітуляцію уряду або поразку країни є неправдивими», — наголосив президент, процитувавши ключове положення нового керівництва з цивільної оборони, опублікованого цього тижня.

Він підкреслив, що документ містить важливу інформацію про те, як діяти під час стихійних лих або воєнних загроз. На форумі, де президент виступав, були присутні й західні дипломати, акредитовані в Тайбеї.

Цінде заявив, що Тайвань відкидає претензії Пекіна та наголосив: лише народ острова може вирішувати його майбутнє.

У п’ятницю президент відвідав оборонну виставку, де американська компанія Shield AI демонструвала свої безпілотники V-BAT, які вже пройшли бойові випробування в Україні. Представник компанії Брендан Цзенг заявив: «Це регіон, у який Shield AI активно інвестує і якому глибоко віддана».

Цього місяця Shield AI підписала угоду про співпрацю з державним оборонним підрядником Тайваню Aerospace Industrial Development Corporation, однак подробиці щодо можливих продажів безпілотників не розголошують.

  • Тим часом президент США Дональд Трамп відмовився схвалити військову допомогу Тайваню на суму понад 400 мільйонів доларів цього літа, намагаючись домовитися про торговельну угоду та потенційний саміт з китайським лідером Сі Цзіньпіном.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies