Президент Тайваню заявив, що його держава не капітулює у разі вторгнення Китаю

Президент Тайваню Лай Цінде заявив, що його держава сповнена рішучості захищати себе й не капітулює у випадку вторгнення Китаю.

Про це Цінде сказав під час завершення тижня заходів, присвячених обороні, передає Reuters.

«Ми говоримо всім: у разі воєнного вторгнення на Тайвань будь-які заяви про капітуляцію уряду або поразку країни є неправдивими», — наголосив президент, процитувавши ключове положення нового керівництва з цивільної оборони, опублікованого цього тижня.

Він підкреслив, що документ містить важливу інформацію про те, як діяти під час стихійних лих або воєнних загроз. На форумі, де президент виступав, були присутні й західні дипломати, акредитовані в Тайбеї.

Цінде заявив, що Тайвань відкидає претензії Пекіна та наголосив: лише народ острова може вирішувати його майбутнє.

У п’ятницю президент відвідав оборонну виставку, де американська компанія Shield AI демонструвала свої безпілотники V-BAT, які вже пройшли бойові випробування в Україні. Представник компанії Брендан Цзенг заявив: «Це регіон, у який Shield AI активно інвестує і якому глибоко віддана».

Цього місяця Shield AI підписала угоду про співпрацю з державним оборонним підрядником Тайваню Aerospace Industrial Development Corporation, однак подробиці щодо можливих продажів безпілотників не розголошують.