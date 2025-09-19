Трамп заблокував військову допомогу Тайваню на $400 млн для досягнення торгової угоди з Сі Цзіньпіном

Це рішення, яке ще може бути скасовано, знаменує собою поворот на 180 градусів у політиці США щодо самоврядного острова, який Китай вважає своєю територією.

Президент США Дональд Трамп відмовився схвалити військову допомогу Тайваню на суму понад 400 мільйонів доларів цього літа, намагаючись домовитися про торговельну угоду та потенційний саміт з китайським лідером Сі Цзіньпіном, пише The Washington Post із посиланням на 5 осіб, знайомих з цим питанням.

Це рішення, яке ще може бути скасовано, знаменує собою поворот на 180 градусів у політиці США щодо самоврядного острова, який Китай вважає своєю територією.

Джерела повідомили, що пакет оцінювався у понад 400 мільйонів доларів і був би «більш смертоносним», ніж попередні раунди допомоги Тайваню, включаючи боєприпаси та автономні дрони.

У своїй заяві представник Білого дому заявив, що рішення щодо пакета допомоги ще остаточно не прийнято.

Американські військові давно виділяють ресурси на оборону Тайваню, оскільки Народно-визвольна армія Китаю швидко нарощує сили та проводить навчання навколо острова. Сі доручив НВАК бути здатною захопити Тайвань до 2027 року, за словами військових та розвідувальних чиновників США, які наголошують, що ця дата не є крайнім терміном для вторгнення.

Адміністрація Трампа загалом пом’якшила конкуренцію США з Китаєм, намагаючись досягти широкомасштабної торговельної угоди з Пекіном, послабивши експортний контроль на високоякісні напівпровідники та відмовившись від виконання заборони Конгресу на додаток соціальних мереж TikTok. Деякі з цих поступок стривожили членів першої адміністрації Трампа та законодавців-республіканців, які також висловили стурбованість недостатньою підтримкою перевантаженої оборони Тайваню.

Адміністрація Трампа вважає, що Тайвань, який має велику, процвітаючу економіку, повинен закуповувати власну зброю, подібно до країн Європи — цю думку поділяють деякі демократи в Конгресі.

Трамп неодноразово заявляв, що Китай не вторгнеться на Тайвань під час його перебування на посаді.

Тим часом високопосадовці Трампа останніми тижнями проводили телефонні розмови з китайськими колегами, поки президент готується до можливого саміту з Сі цієї осені.