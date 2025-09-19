Трамп заблокував військову допомогу Тайваню на $400 млн для досягнення торгової угоди з Сі Цзіньпіном

Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
ГоловнаСвіт

Трамп заблокував військову допомогу Тайваню на $400 млн для досягнення торгової угоди з Сі Цзіньпіном

Це рішення, яке ще може бути скасовано, знаменує собою поворот на 180 градусів у політиці США щодо самоврядного острова, який Китай вважає своєю територією. 

Трамп заблокував військову допомогу Тайваню на $400 млн для досягнення торгової угоди з Сі Цзіньпіном
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп відмовився схвалити військову допомогу Тайваню на суму понад 400 мільйонів доларів цього літа, намагаючись домовитися про торговельну угоду та потенційний саміт з китайським лідером Сі Цзіньпіном, пише The Washington Post із посиланням на 5 осіб, знайомих з цим питанням.

Це рішення, яке ще може бути скасовано, знаменує собою поворот на 180 градусів у політиці США щодо самоврядного острова, який Китай вважає своєю територією.

Джерела повідомили, що пакет оцінювався у понад 400 мільйонів доларів і був би «більш смертоносним», ніж попередні раунди допомоги Тайваню, включаючи боєприпаси та автономні дрони.

У своїй заяві представник Білого дому заявив, що рішення щодо пакета допомоги ще остаточно не прийнято. 

Американські військові давно виділяють ресурси на оборону Тайваню, оскільки Народно-визвольна армія Китаю швидко нарощує сили та проводить навчання навколо острова. Сі доручив НВАК бути здатною захопити Тайвань до 2027 року, за словами військових та розвідувальних чиновників США, які наголошують, що ця дата не є крайнім терміном для вторгнення.

Адміністрація Трампа загалом пом’якшила конкуренцію США з Китаєм, намагаючись досягти широкомасштабної торговельної угоди з Пекіном, послабивши експортний контроль на високоякісні напівпровідники та відмовившись від виконання заборони Конгресу на додаток соціальних мереж TikTok. Деякі з цих поступок стривожили членів першої адміністрації Трампа та законодавців-республіканців, які також висловили стурбованість недостатньою підтримкою перевантаженої оборони Тайваню.

Адміністрація Трампа вважає, що Тайвань, який має велику, процвітаючу економіку, повинен закуповувати власну зброю, подібно до країн Європи — цю думку поділяють деякі демократи в Конгресі.

Трамп неодноразово заявляв, що Китай не вторгнеться на Тайвань під час його перебування на посаді.

Тим часом високопосадовці Трампа останніми тижнями проводили телефонні розмови з китайськими колегами, поки президент готується до можливого саміту з Сі цієї осені.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies