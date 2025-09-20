США скасують тимчасовий статус захисту для сирійців

Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
ГоловнаСвіт

США скасують тимчасовий статус захисту для сирійців

Рішення набуде чинності 21 листопада.

США скасують тимчасовий статус захисту для сирійців
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Уряд США змінив ставлення до депортації мігрантів із Сирії.

Про це повідомляє Reuters.

“Міністерство внутрішньої безпеки США скасує захист від депортації для сирійських мігрантів, які проживають у США”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що скасування тимчасового статусу захисту для громадян Сирії, термін дії якого мав закінчитися 30 вересня, набуде чинності 21 листопада.

  • Міністр закордонних справ Сирії вирушив до Вашингтона, щоб обговорити скасування решти санкцій. Це перший подібний візит за понад 25 років.
  • Візит відбувається після того, як низку високопоставлених американських дипломатів, що спеціалізувалися на Сирії, раптово звільнили зі своїх посад на тлі політики, спрямованої на підтримку Дамаска. Зараз Вашингтон прагне інтегрувати сирійських курдів – своїх давніх союзників – з центральною адміністрацією президента Ахмеда аль-Шараа.
  • Сполучені Штати також виступають посередниками між Ізраїлем та Сирією. Шараа, який має відвідати Нью-Йорк наступного тижня для участі в Генеральній Асамблеї ООН, заявив, що переговори щодо досягнення пакту про безпеку з Ізраїлем можуть дати результати “найближчими днями”.
  • Сполучені Штати вже скасували більшість санкцій, накладених на Сирію під час правління президента Башара аль-Асада, після того, як повстанський альянс під керівництвом ісламістів усунув його від влади у грудні.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies