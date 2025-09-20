США скасують тимчасовий статус захисту для сирійців

Уряд США змінив ставлення до депортації мігрантів із Сирії.
Про це повідомляє Reuters.
“Міністерство внутрішньої безпеки США скасує захист від депортації для сирійських мігрантів, які проживають у США”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що скасування тимчасового статусу захисту для громадян Сирії, термін дії якого мав закінчитися 30 вересня, набуде чинності 21 листопада.
- Міністр закордонних справ Сирії вирушив до Вашингтона, щоб обговорити скасування решти санкцій. Це перший подібний візит за понад 25 років.
- Візит відбувається після того, як низку високопоставлених американських дипломатів, що спеціалізувалися на Сирії, раптово звільнили зі своїх посад на тлі політики, спрямованої на підтримку Дамаска. Зараз Вашингтон прагне інтегрувати сирійських курдів – своїх давніх союзників – з центральною адміністрацією президента Ахмеда аль-Шараа.
- Сполучені Штати також виступають посередниками між Ізраїлем та Сирією. Шараа, який має відвідати Нью-Йорк наступного тижня для участі в Генеральній Асамблеї ООН, заявив, що переговори щодо досягнення пакту про безпеку з Ізраїлем можуть дати результати “найближчими днями”.
- Сполучені Штати вже скасували більшість санкцій, накладених на Сирію під час правління президента Башара аль-Асада, після того, як повстанський альянс під керівництвом ісламістів усунув його від влади у грудні.