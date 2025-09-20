США скасують тимчасовий статус захисту для сирійців

Уряд США змінив ставлення до депортації мігрантів із Сирії.

Про це повідомляє Reuters.

“Міністерство внутрішньої безпеки США скасує захист від депортації для сирійських мігрантів, які проживають у США”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що скасування тимчасового статусу захисту для громадян Сирії, термін дії якого мав закінчитися 30 вересня, набуде чинності 21 листопада.