ЗМІ: Міністр закордонних справ Сирії вирушає до США, щоб обговорити скасування решти санкцій

Це перший подібний візит за понад 25 років.

Міністр закордонних справ Сирії вирушає сьогодні до Вашингтона. Про це повідомляє France24.

За інформацією агентства AFP, це перший подібний візит за понад 25 років.

“Міністр закордонних справ Сирії Асаад аль-Шибані вирушить до Вашингтона, щоб обговорити скасування решти санкцій”, – сказало джерело.

Візит відбувається після того, як низку високопоставлених американських дипломатів, що спеціалізувалися на Сирії, раптово звільнили зі своїх посад на тлі політики, спрямованої на підтримку Дамаска. Зараз Вашингтон прагне інтегрувати сирійських курдів – своїх давніх союзників – з центральною адміністрацією президента Ахмеда аль-Шараа.

Сполучені Штати також виступають посередниками між Ізраїлем та Сирією. Шараа, який має відвідати Нью-Йорк наступного тижня для участі в Генеральній Асамблеї ООН, заявив, що переговори щодо досягнення пакту про безпеку з Ізраїлем можуть дати результати “найближчими днями”.

Сполучені Штати вже скасували більшість санкцій, накладених на Сирію під час правління президента Башара аль-Асада, після того, як повстанський альянс під керівництвом ісламістів усунув його від влади у грудні.