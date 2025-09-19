Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
У Берліні вдруге за добу знешкоджують бомбу часів Другої світової

Бомбу виявили у районі Гакенфельде (житлова місцевість із малоповерховою забудовою) округу Шпандау.

У Берліні вдруге за добу знешкоджують бомбу часів Другої світової
Фото: twitter.com/PolizeiMannheim

У Берліні вдруге за добу сапери знешкоджують бомбу часів Другої світової війни.

Про це берлінська поліція повідомила на соціальній платформі X.

Раніше стало відомо, що влада німецької столиці оголосила евакуацію тисяч громадян через знайдену у середмісті нерозірвану бомбу. Снаряд пролежав понад 80 років на дні річки Шпрее, на берегах якої стоїть Берлін.

Тепер ж бомбу виявили у районі Гакенфельде (житлова місцевість із малоповерховою забудовою) округу Шпандау.

Близько 12 400 людей залишили зону обмеження. Після цього сапери за допомогою спеціальної установки для різання водою під високим тиском видалять детонатор і знешкодять бомбу.
