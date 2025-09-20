Зеленський розповів, що хоче обговорити з Трампом під час майбутньої поїздки до США

Президент Володимир Зеленський підтвердив підготовку до поїздки до США на засідання Генеральної Асамблеї ООН та зустрічі з президентом Дональдом Трампом. В межах візиту до Сполучених Штатів має відбутися велика кількість заходів.

Україна розраховує на проведення саміту стосовно повернення викрадених Росією дітей. Зараз участь підтвердили вже 38 делегацій – це сильне представництво, сказав на зустрічі з журналістами 19 вересня Володимир Зеленський.

Також має відбутися засідання Кримської платформи – тут Україна очікує на участь приблизно 30 держав.

"Буде велика кількість двосторонніх зустрічей. Бізнес, технології, оборонка, “мінерал-діл”. Це будемо об'єднано економічною великою зустріччю. Ну і зустріч з Президентом Сполучених Штатів Америки. Також, скоріш за все, зустріч перших леді України і Сполучених Штатів щодо гуманітарного питання, щодо дітей", – сказав Зеленський.

Для зустрічі з Трампом Україна підготувала основу для гарантій безпеки, на яку готова йти Європа з урахуванням, що Сполучені Штати будуть поруч. Для цього провели дискусію з керівництвом армій та генеральних штабів США і країн Європи.

"Відбулася зустріч Прем'єр-міністра Великої Британії з Президентом США, і проговорено, що відповідні речі ми будемо обговорювати на нашій двосторонній зустрічі в Нью-Йорку. Я би хотів отримати для себе саме ці сигнали, наскільки ми близькі до розуміння, що гарантії безпеки будуть від всіх партнерів такі, як нам потрібні", – пояснив президент.

Друга тема, яку Зеленських розраховує обговорити з американським колегою – це санкції проти Росії. Україна закликає застосувати нові обмежувальні заходи, якщо Росія так і не погодиться на зустріч лідерів або припинення вогню.

"Президент Трамп очікує сильних кроків від Європи. Я сказав свою думку: мені здається, ми втрачаємо багато часу, якщо очікувати, не вводити санкції або не робити якісь кроки, які ми дуже від нього очікуємо. Безумовно, ми підтримуємо, щоб вся Європа накладала санкції, посилювала тарифну політику проти країн, які купують енергоресурси з Росії. Але зав'язувати все це – це загальмовувати тиск на Путіна", – сказав він.

Зеленський вважає, що якби Штати першими вжили заходів проти Росії, то мотивували би цим решту країн.