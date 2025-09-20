Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
В Росії знайшли мертвим главу ключової компанії для виробництва "шахедів"

Це вже 35-та загадкова смерть російських топ-чиновників і керівників компаній з 2022 року. 

В Росії знайшли мертвим главу ключової компанії для виробництва "шахедів"
Фото: Мілітарний

В Підмосков’ї було знайдено застреленим генерального директора компанії Umatex Group Олександра Тюніна — єдиного російського виробника вуглеволокна та ключового постачальника матеріалів для виробництва дронів Shahed/"Герань".

Про це пише "Мілітарний".

Тіло Тюніна виявили на узбіччі неподалік одного з селищ під Москвою разом з рушницею та передсмертною запискою, повідомив російський канал Astra.

За даними проєкту "Быть или", це вже 35-та загадкова смерть російських топ-чиновників і керівників компаній з 2022 року. 

Серед причин часто фігурують неочікувані самогубства. У липні аналогічним чином загинув екс-губернатор Курської області Роман Старовойт, якого звинувачували у провалі оборони під час української наступальної операції.

Вуглецеве волокно, яке виробляє Umatex, є ключовим елементом у фюзеляжах далекобійних дронів — забезпечує високу міцність при низькій вазі. 

Завод "Алабуга-Волокно" виробляє сировину для корпусових елементів, а поруч розташовані підприємства з виготовлення скловолокна для композитних фюзеляжів.

За відкритими даними, Umatex виробляє близько 95% вуглецевого волокна в Росії — 1400–2000 тонн на рік, а з масштабуванням виробництва дронів ця цифра могла значно зрости.

  • У липні ексміністра транспорту Росії Романа Старовойта знайшли мертвим в Одинцово (місто-супутник Москви). Попередньо відомо, що він застрелився.
