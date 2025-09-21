Делегація законодавців Палати представників США відвідала Китай вперше з 2019 року

Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ГоловнаСвіт

Делегація законодавців Палати представників США відвідала Китай вперше з 2019 року

Американці поспілкувалися з китайським прем'єр-міністром Лі Цяном.

Делегація законодавців Палати представників США відвідала Китай вперше з 2019 року
Фото: EPA/UPG

Двопартійна делегація законодавців Палати представників США вперше з 2019 року відвідала Китай, пише Reuters.

Пандемія COVID-19 припинила офіційні візити Палати представників у 2020 році, а відносини швидко погіршилися через розбіжності щодо походження коронавірусу, який поширився по всьому світу.

Американці поспілкувалися з китайським прем'єр-міністром Лі Цяном, зазначивши, що дві найбільші економіки світу повинні активізувати взаємодію та “розтопити лід”, оскільки обидві наддержави зробили подальші кроки у стабілізації зв'язків.

Візит відбувся після п'ятничної телефонної розмови між президентами Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном, у той час як обидві країни шукають вихід із періоду напружених відносин, загострених торговельною напруженістю, обмеженнями США щодо напівпровідникових мікросхем, правом власності на TikTok, діяльністю Китаю в Південнокитайському морі та питаннями, пов'язаними з Тайванем, який Пекін вважає частиною своєї території.

Ця “криголамна” поїздка сприятиме розвитку двосторонніх зв'язків, заявив прем'єр Лі законодавцям.

Делегацію очолює представник США від Демократичної партії Адам Сміт. Він є колишнім головою та зараз одним із провідних демократів у Комітеті з питань збройних сил Палати представників.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies