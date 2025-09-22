Сеул погодиться на угоду Трампа та Кіма про заморожування ядерної програми, – президент Південної Кореї

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що погодиться на угоду між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином, за якою Північна Корея погодиться заморозити виробництво своєї ядерної зброї, а не позбутися її.

Про це він заявив BBC.

За словами Лі, КНДР виробляє додатково 15-20 одиниць ядерних боєзарядів на рік, а заморожування виробництва – як “тимчасовий надзвичайний захід” – наразі буде “можливою, реалістичною альтернативою” денуклеаризації.

Північна Корея оголосила себе ядерною державою у 2022 році та пообіцяла ніколи не відмовлятися від своєї зброї.

“Доки ми не відмовляємося від довгострокової мети денуклеаризації, я вважаю, що є очевидні переваги того, що Північна Корея припинить свої ядерні та ракетні розробки”, – сказав Лі.

“Питання в тому, чи ми наполягатимемо на безплідних спробах досягти кінцевої мети (денуклеаризації, - ред.), чи ми поставимо перед собою більш реалістичні цілі та досягнемо деяких з них”, – додав Лі.