Сеул погодиться на угоду Трампа та Кіма про заморожування ядерної програми, – президент Південної Кореї

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що погодиться на угоду між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином, за якою Північна Корея погодиться заморозити виробництво своєї ядерної зброї, а не позбутися її.
Про це він заявив BBC.
За словами Лі, КНДР виробляє додатково 15-20 одиниць ядерних боєзарядів на рік, а заморожування виробництва – як “тимчасовий надзвичайний захід” – наразі буде “можливою, реалістичною альтернативою” денуклеаризації.
Північна Корея оголосила себе ядерною державою у 2022 році та пообіцяла ніколи не відмовлятися від своєї зброї.
“Доки ми не відмовляємося від довгострокової мети денуклеаризації, я вважаю, що є очевидні переваги того, що Північна Корея припинить свої ядерні та ракетні розробки”, – сказав Лі.
“Питання в тому, чи ми наполягатимемо на безплідних спробах досягти кінцевої мети (денуклеаризації, - ред.), чи ми поставимо перед собою більш реалістичні цілі та досягнемо деяких з них”, – додав Лі.
- Президент Лі, який вступив на посаду в червні, хоче встановити мирні відносини з Північною Кореєю та зменшити напруженість, яка спалахнула за часів його попередника Юн Сок Йоля, який потрапив під імпічмент за спробу запровадити воєнний стан минулого року.
- Південнокорейський лідер також неодноразово наголошував, що хоче відновлення ядерних перемовин між Трампом і Кім Чин Ином, які перервалися у 2019 році під час першого терміну американського президента після того, як США попросили КНДР демонтувати свої ядерні об'єкти.