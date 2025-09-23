Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Трамп підписав указ про визнання руху “Антифа” терористичною організацією у США

В документі зазначається, що рух “Антифа” закликає до повалення уряду США та правоохоронних структур.

Трамп підписав указ про визнання руху “Антифа” терористичною організацією у США
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким визнав рух “Антифа” “внутрішньою терористичною організацією”.

В документі зазначається, що “Антифа” є радикальним об’єднанням з анархістською ідеологією, яке, за словами Трампа, закликає до повалення уряду США та правоохоронних структур. Указ звинувачує організацію в насильницьких діях, організації заворушень, нападах на співробітників федеральних відомств та у спробах приховати джерела фінансування.

Американські відомства мають розслідувати та припиняти будь-яку діяльність, яку влада вважає терористичною і пов’язаною з Antifa, включно з переслідуванням тих, хто фінансує такі операції.

Зазначимо, що “Антифа” (від anti-fascist) це неформальний рух, який не має визначеної структури та керівництва. Цим словом у різних куточках світу називають себе ліворадикальні групи та активісти, які виступають проти фашизму, расизму, ультраправих і неонацистів.

Раніше видання Reuters пов’язало намір Трампа підписати цей указ з убивством консервативного блогера Чарлі Кірка. Також видання зазначає, що президент США та високопосадовці неодноразово звинувачували ліві групи у створенні атмосфери ворожості до консерваторів.
