Трамп атакував Кіммела і пообіцяв перевірити ABC через трансляцію “демократичного сміття”

Шоу Кіммела повернулося в етер вчора ввечері після тижневої перерви, спричиненої тиском уряду на мовників, який критики називають обмеженням свободи слова.

Президент США Дональд Трамп розкритикував ведучого ток-шоу Джиммі Кіммела за кілька годин до того, як його вечірнє шоу мало повернутися в етер у Сполучених Штатах, пише France24.

При цьому він образив ведучого та погрожував “перевірити ABC” через таке рішення.

Шоу Кіммела повернулося в етер вчора ввечері після тижневої перерви, спричиненої тиском уряду на мовників, який критики називають обмеженням свободи слова, повідомляє tvline.com.

Водночас дві потужні компанії, які володіють десятками філіалів ABC, заявили, що продовжуватимуть бойкот, надаючи глядачам “інші програми, що стосуються їхніх відповідних ринків”.

Трамп на своїй соціальній платформі Truth Social образив Кіммела та звинуватив ABC у трансляції “на 99% позитивного демократичного СМІТТЯ”.

79-річний республіканець додав: “Я думаю, що ми перевіримо ABC через цю історію. Подивимося, як ми впораємося. Минулого разу, коли я взявся за них, вони дали мені 16 мільйонів доларів”.

У грудні ABC погодилася пожертвувати 15 мільйонів доларів майбутній президентській бібліотеці Трампа, щоб врегулювати позов про наклеп, замість того, щоб судитися з ним.

Окрему компенсацію у розмірі 16 мільйонів доларів виплатила материнська компанія CBS ‒ Paramount Global ‒ для врегулювання іншого позову щодо інтерв'ю з колишньою віцепрезиденткою Камалою Гарріс.