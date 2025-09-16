Трамп подає новий позов проти New York Times на $15 млрд через “наклепи”

Американський президент звинувачує медіаорганізацію в тому, що вона є “рупором Демократичної партії”.

Президент США Дональд Трамп подав позов про наклеп проти New York Times, звинувачуючи медіаорганізацію у “поширенні неправдивого та наклепницького контенту” про президента і вимагаючи 15 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Financial Times.

Адвокати американського президента подали заяву до окружного суду США у Флориді вчора ввечері.

“Times зрадила журналістські ідеали чесності, об'єктивності та точності, які вона колись сповідувала,” – написали адвокати у заяві.

Захист Трампа звинуватив NYT у тому, що вона є “відвертим рупором” Демократичної партії та “непримиренним розповсюджувачем брехні проти президента Трампа”.

Це вже четвертий багатомільярдний позов, який Трамп подав проти великих американських новинних організацій з березня 2024 року.

ABC News і CBS News врегулювали окремі позови, виплативши 15 мільйонів доларів майбутній президентській бібліотеці Трампа та ще один мільйон доларів на покриття судових витрат. У липні Трамп подав до суду на The Wall Street Journal на 10 мільярдів доларів за публікацію статті про непристойну вітальну листівку, яку він нібито надіслав Джеффрі Епштейну.

Останній позов проти NYT посилається на статті, що грунтувалися на книзі “Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success” (Щасливий невдаха: як Дональд Трамп змарнував статки свого батька та створив ілюзію успіху), написаній журналістами New York Times Сюзанною Крейґ та Рассом Бюттнером. Матеріали опублікували у газеті в середині вересня. У позові одна зі статей названа “наклепницькою, зловмисною та неправдивою”.

У позові Крейг та Бюттнера критикували за їхнє зображення реаліті-шоу Трампа “Учень”. У позові шоу назвали таким, що “втілювало культурну величину унікальної геніальності президента Трампа, яка вловила дух нашого часу”.

Позов окремо виділяє статті NYT, які з’явилися напередодні листопадових виборів, одну описали як “залп, що втручається у вибори”. У позові йдеться, що ці історії разом були “частиною багаторічної схеми навмисного та зловмисного наклепу”.