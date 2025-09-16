Трамп подає новий позов проти New York Times на $15 млрд через “наклепи”

Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ГоловнаСвіт

Трамп подає новий позов проти New York Times на $15 млрд через “наклепи”

Американський президент звинувачує медіаорганізацію в тому, що вона є “рупором Демократичної партії”.

Трамп подає новий позов проти New York Times на $15 млрд через “наклепи”
Фото: Wikipedia

Президент США Дональд Трамп подав позов про наклеп проти New York Times, звинувачуючи медіаорганізацію у “поширенні неправдивого та наклепницького контенту” про президента і вимагаючи 15 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Financial Times.

Адвокати американського президента подали заяву до окружного суду США у Флориді вчора ввечері. 

“Times зрадила журналістські ідеали чесності, об'єктивності та точності, які вона колись сповідувала,” – написали адвокати у заяві.

Захист Трампа звинуватив NYT у тому, що вона є “відвертим рупором” Демократичної партії та “непримиренним розповсюджувачем брехні проти президента Трампа”.

  • Це вже четвертий багатомільярдний позов, який Трамп подав проти великих американських новинних організацій з березня 2024 року.
  • ABC News і CBS News врегулювали окремі позови, виплативши 15 мільйонів доларів майбутній президентській бібліотеці Трампа та ще один мільйон доларів на покриття судових витрат. У липні Трамп подав до суду на The Wall Street Journal на 10 мільярдів доларів за публікацію статті про непристойну вітальну листівку, яку він нібито надіслав Джеффрі Епштейну.

Останній позов проти NYT посилається на статті, що грунтувалися на книзі “Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success” (Щасливий невдаха: як Дональд Трамп змарнував статки свого батька та створив ілюзію успіху), написаній журналістами New York Times Сюзанною Крейґ та Рассом Бюттнером. Матеріали опублікували у газеті в середині вересня. У позові одна зі статей названа “наклепницькою, зловмисною та неправдивою”.

У позові Крейг та Бюттнера критикували за їхнє зображення реаліті-шоу Трампа “Учень”. У позові шоу назвали таким, що “втілювало культурну величину унікальної геніальності президента Трампа, яка вловила дух нашого часу”.

Позов окремо виділяє статті NYT, які з’явилися напередодні листопадових виборів, одну описали як “залп, що втручається у вибори”. У позові йдеться, що ці історії разом були “частиною багаторічної схеми навмисного та зловмисного наклепу”.

  • Трамп подавав до суду на NYT у 2020 році через колонку з думками, в якій стверджувалося про змову між його кампанією 2016 року та урядом президента Росії Володимира Путіна. Цей позов було відхилено як “захищене висловлювання”.
  • Він також подав до суду проти NYT у 2021 році, зокрема кількох його репортерів та власну племінницю Мері Трамп, яку він звинуватив у незаконному отриманні документів, пов’язаних з його податковими деклараціями, для розслідування його фінансів. Цей позов також відхилили. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies