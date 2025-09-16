Трамп відстрочив блокування соцмережі TikTok у США

Президент США Дональд Трамп відстрочив блокування соцмережі TikTok.

У документі вказано, що Трамп відстрочив блокування TikTok до 16 грудня. Він доручає федеральним органам "не вживати жодних заходів" відповідно до закону, який визначає TikTok загрозою національній безпеці через звʼязки з Китаєм.

Таким чином, блокування TikTok на території США відстрочено вже вчетверте від того часу, як Джо Байден підписав закон про блокування TikTok у 2024 році.

Раніше стало відомо, що США та Китай узгодили рамкову угоду про передачу прав власності на американські підрозділи соціальної мережі TikTok. Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що фінальне рішення щодо TikTok мають ухвалити 19 вересня Трамп та голова КНР Сі Цзіньпін.

Дедлайн для продажу TikTok завершується 17 вересня. Раніше цю соцмережу забанили на території США, але після повернення Трампа до Білого дому вона стала знову доступною.

В 2024 Конгрес визначив TikTok загрозою національній безпеці. Вашингтон вимагає в компанії-власниці ByteDance продати соцмережу комусь, хто не пов'язаний із КНР, або ж погрожує її заборонити. 19 січня, за день до інавгурації Трампа і за кілька годин до набуття чинності заборони, соцмережа перестала працювати у Штатах. Але Трамп одразу ж пообіцяв зняти заборону в обмін на зобов'язання ByteDance продати соцмережу.

А у серпні у соціальній мережі TikTok з'явився офіційний верифікований акаунт Білого дому.

Американський президент Дональд Трамп натякнув на досягнення угоди з Китаєм стосовно соціальної платформи коротких відео TikTok, яку США вимагають продати, аби уникнути блокування на їхній територій. 15 вересня Трамп написав у Truth допис, в якому завуальовано на це натякнув,