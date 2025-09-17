Латвія заблокувала ще 12 інтернет-ресурсів, які пошриювали російську пропаганду

Інтернет-ресурси поширювали матеріали, що виправдовують війну РФ проти України.

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) ухвалила рішення обмежити доступ до ще 12 інтернет-ресурсів, що поширюють пропаганду РФ.

Про це пише видання Delfi.

"У Латвії тепер недоступні сайти: baltija.site, baltija.eu, mk-chukotka.ru, prochukotku.ru, novomariinsk.ru, go-pevek.ru, gazetaingush.ru, ingushetia.ru, syzran-small.ru, samddn.ru, mysyzran.ru і anadyr.org", — йдеться у повідомленні.

За даними NEPLP, інтернет-ресурси baltija.site та baltija.eu поширювали односторонню та викривлену інформацію про події в Латвії, країнах Балтії, Україні та загалом на Заході. Там "формувалась сприятлива для Кремля інтерпретація історії та позитивний образ Росії".

На інших сайтах поширювалися матеріали, що виправдовують війну РФ проти України, мобілізують підтримку російських військових, а також легітимізують окупацію та анексію українських територій.

"Такий контент здатний негативно впливати на громадську єдність в Латвії, міжетнічні відносини та підтримку України в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність", — додають у NEPLP.