МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
ГоловнаСвіт

Латвія заблокувала ще 12 інтернет-ресурсів, які пошриювали російську пропаганду

Інтернет-ресурси поширювали матеріали, що виправдовують війну РФ проти України.

Латвія заблокувала ще 12 інтернет-ресурсів, які пошриювали російську пропаганду

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) ухвалила рішення обмежити доступ до ще 12 інтернет-ресурсів, що поширюють пропаганду РФ.

Про це пише видання Delfi.

"У Латвії тепер недоступні сайти: baltija.site, baltija.eu, mk-chukotka.ru, prochukotku.ru, novomariinsk.ru, go-pevek.ru, gazetaingush.ru, ingushetia.ru, syzran-small.ru, samddn.ru, mysyzran.ru і anadyr.org", — йдеться у повідомленні.

За даними NEPLP, інтернет-ресурси baltija.site та baltija.eu поширювали односторонню та викривлену інформацію про події в Латвії, країнах Балтії, Україні та загалом на Заході. Там "формувалась сприятлива для Кремля інтерпретація історії та позитивний образ Росії".

На інших сайтах поширювалися матеріали, що виправдовують війну РФ проти України, мобілізують підтримку російських військових, а також легітимізують окупацію та анексію українських територій.

"Такий контент здатний негативно впливати на громадську єдність в Латвії, міжетнічні відносини та підтримку України в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність", — додають у NEPLP.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies