В Естонії стартували міжнародні військові навчання "Блискавка"

Сьогодні, 18 вересня, в Естонії розпочались двотижневі міжнародні військові навчання "Блискавка" (Pikne).

Про це повідомляє ERR.

Зазначається, що основна мета маневрів – відпрацювання швидкого перекидання союзницьких сил та спільного відбиття загроз. Навчаннями керує естонська дивізія.

У навчаннях "Блискавка" беруть участь військовослужбовці Естонії, Латвії, США, Франції, Великої Британії та Канади. Вони відпрацюють десантні операції, стрибки з парашутом, а фінальним етапом стануть стрільби на полігонах в Нурсіпалу і Рут’я.

Основні дії пройдуть у західній, північній, північно- та південно-східній частинах Естонії. До маневрів залучені сухопутні, повітряні та морські підрозділи – загалом близько 3000 військовослужбовців. Навчання мають тренувально-оборонний характер: військові використовують імітаційні засоби, включно з холостими патронами.

Зазначається, що місцевим жителям на час навчань варто очікувати посилений рух військових колон на дорогах загального користування та враховувати можливі затримки.

"Навчання "Блискавка" демонструє готовність союзників НАТО до оборони регіону. Міжнародні бойові групи НАТО знаходяться також у Латвії, Литві та Польщі. У складі бойової групи в Естонії вже беруть участь сили з Великобританії, Франції та Ісландії", - йдеться в пвоідомленні.