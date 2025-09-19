Трамп заявив, що авіабазу Баграм в Афганістані слід повернути під контроль США

Президент США заявив, що об'єкт має стратегічне значення через близькість до ядерної зброї Китаю.

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб авіабаза Баграм в Афганістані була повернута під контроль американів. Про це він заявив під час візиту до Лондона, пише Financial Times.

“Ми хочемо повернути цю базу. Вона розташована за годину їзди від місця, де Китай виробляє свою ядерну зброю”, – сказав Трамп.

Сьогодні Трамп має поспілкуватися телефоном з китайським лідером Сі Цзиньпіном. Китай швидко розширює свої ядерні сили останніми роками, що викликає тривогу у Вашингтоні. Торік Пентагон заявив, що Народно-визвольна армія КНР (PLA) збільшила свій арсенал ядерних боєголовок до 600 до середини 2024 року, що на 20% більше порівняно з попереднім роком.

Повернення Баграма під контроль США вимагатиме переговорів з урядом Талібану, який править країною з моменту повного виведення американських військ з Афганістану в серпні 2021 року.

Адам Белер, посланець Трампа з питань заручників, та Залмай Халілзад, який був головним перемовником США з Талібаном з 2018 по 2021 рік, здійснили кілька візитів до Кабула в останні місяці.

Цього тижня вони вирушили до столиці Афганістану на перемовини з міністром закордонних справ Талібану Аміром Ханом Мутакі, щоб домовитися про обмін полоненими з ісламістським угрупованням.

Міністерство закордонних справ Талібану заявило, що обговорення також охоплювало “інвестиційні можливості та інші перспективи в Афганістані”, додавши, що “зараз скалася хороша нагода відновити відносини до їх нормального стану”.

Пентагон не знає про ініціативу Трампа

Водночас залишається незрозумілим, чи йдеться про реальний план повернення Баграма. Помічник одного з демократів у Сенаті повідомив у четвер, що на Капітолійському пагорбі ще з весни циркулюють “чутки” про зацікавленість Трампа цією базою.

За його словами, “ніхто в Міністерстві оборони, схоже, не знайомий із такою ідеєю”.

Денніс Вайлдер, колишній провідний експерт ЦРУ з питань китайської армії, розповів, що об'єкт у Китаї, про який майже напевно говорив Трамп, – це давній пекінський полігон для ядерних випробувань Лопнур у пустелі Сіньцзян-Уйгурського автономного району.

“Відстань польоту від Лопнура до Баграма становить 2000 км, і сучасний китайський винищувач може подолати цю відстань за одну годину”, ‒ сказав він.

Однак Вайлдер зазначив, що PLA ніколи не виробляла ядерну зброю на заході Китаю, а її виробничі потужності зброї розташовані в центрі країни.