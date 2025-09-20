Декілька європейських аеропортів постраждали через кібератаки

Великі аеропорти Європи, зокрема лондонський "Heathrow", брюссельський та берлінський, постраждали від кібератаки. Електронна система реєстрації та посадки, що надається стороннім постачальником, не працює. Це призвело до затримок та скасування рейсів.

Про це пише RMF24.

У брюссельському аеропорту повідомили, що через атаку автоматизовані системи були зупинені, і наразі працюють лише ручні процедури реєстрації та посадки.

"Це значно впливає на розклад рейсів і, на жаль, призводить до їхніх затримок та скасувань", – йдеться у повідомленні оператора на офіційному сайті.

Там додали, що постачальник послуг активно працює над усуненням проблеми та намагається вирішити її якомога швидше.

Аеропорт "Heathrow" також попередив про затримки, спричинені "технічною проблемою" у зовнішнього постачальника.Пасажирів, які мали заплановані рейси сьогодні, проінформували про проблему. Їм порадили перед поїздкою до аеропорту перевіряти статус свого рейсу у авіакомпаній.

Аеропорт у Берліні на своєму сайті розмістив повідомлення, що "через технічну проблему у постачальника систем, яка зачіпає всю Європу, час очікування під час реєстрації збільшився".