Український художник Нікіта Кадан увійшов до сотні найвпливовіших діячів світового мистецтва за версією журналу ArtReview

Український художник Нікіта Кадан потрапив до престижного щорічного рейтингу Power 100 від авторитетного британського видання ArtReview. Він посів 94 позицію. Його назвали «камертоном української артсцени» — підкресливши, що після переходу на сольну практику його проєкти стали “наріжним каменем” українського мистецького середовища

Нікіта Кадан — відомий митець і куратор, який працює з інсталяцією, скульптурою, живописом та колажем. Він є учасником художньої групи Р.Е.П. та членом кураторсько-активістського об’єднання «Худрада». Його роботи входять до музейних і приватних колекцій у різних країнах, а у 2015 році їх представили в Національному павільйоні України на Венеційській бієнале.

Нещодавно Центр Помпіду в Парижі поповнив свою постійну колекцію роботою митця «Постамент. Практика витіснення (2009–2011)».