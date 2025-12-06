У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Вперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
ФотоВперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ГоловнаКультура

Український художник Нікіта Кадан увійшов до сотні найвпливовіших діячів світового мистецтва за версією журналу ArtReview

Художник Нікіта Кадан посів 94-те місце в рейтингу. 

CultHub
Український художник Нікіта Кадан увійшов до сотні найвпливовіших діячів світового мистецтва за версією журналу ArtReview
Фото: з інстаграму Нікіти Кадана

Український художник Нікіта Кадан потрапив до престижного щорічного рейтингу Power 100 від авторитетного британського видання ArtReview. Він посів 94 позицію. Його назвали «камертоном української артсцени» — підкресливши, що після переходу на сольну практику його проєкти стали “наріжним каменем” українського мистецького середовища

Нікіта Кадан — відомий митець і куратор, який працює з інсталяцією, скульптурою, живописом та колажем. Він є учасником художньої групи Р.Е.П. та членом кураторсько-активістського об’єднання «Худрада». Його роботи входять до музейних і приватних колекцій у різних країнах, а у 2015 році їх представили в Національному павільйоні України на Венеційській бієнале.

Нещодавно Центр Помпіду в Парижі поповнив свою постійну колекцію роботою митця «Постамент. Практика витіснення (2009–2011)».

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies