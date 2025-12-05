BBC: Netflix близький до купівлі стримінгового бізнесу Warner Bros. Підписка може подорожчати

Ймовірне злиття означатиме значні скорочення виробництва телебачення і кіно і призведе до опору цьому кроку з боку частини Голлівуду та відповідних профспілок.

Netflix наближається до укладення угоди про купівлю кіно- та стрімінгового бізнесу Warner Bros. Discovery. Про це повідомляє BBC.

Стрімінговий гігант став головним претендентом на Warner Bros. Компанія випередила конкурентів Comcast та Paramount Skydance, запропонувавши 28 доларів за акцію, повідомляють кілька видань, зокрема Reuters та New York Times.

Paramount ще у жовтні зробила початкову пропозицію на купівлю всієї компанії, включно з її кабельними мережами, як от CNN, за 24 долари за акцію. Warner Bros. відхилила пропозицію, перш ніж виставити себе на продаж.

У четвер Paramount подала нову пропозицію майже на 27 доларів за акцію, повідомляє CNN.

Warner Bros володіє франшизами, як от “Гаррі Поттер” та “Гра престолів”, а також стрімінговим сервісом HBO Max.

Емма Волл, головний інвестиційний стратег Hargreaves Lansdown сказала BBC, що важливо відзначити різницю між пропозиціями Paramount та Netflix, зазначивши, що пропозиція Paramount включала ті частини бізнесу Warner Bros, які “гальмували прибутковість”.

“Пропозиція Netflix стосується лише тих частин бізнесу, які процвітають”, – сказала вона.

За даними CNBC, адвокати Paramount звинуватили Warner Bros у проведенні “короткозорого процесу із заздалегідь визначеним результатом, який надає перевагу одному учаснику торгів”.

Волл сказала, що незалежно від того, хто придбає Warner Bros, угоду ймовірно вивчатиме регулятор у США. “Чи переможе Netflix у боротьбі за цю частину бізнесу, чи Paramount повернеться з новою пропозицією – це створить глобальну мега-компанію у сфері розваг, на яку регулятор захоче звернути увагу”, – сказала вона.

Том Харрінгтон, керівник відділу телебачення в Enders Analysis, сказав, що важко оцінити, чи отримає угода схвалення регуляторів, але якщо вона відбудеться, це матиме величезний вплив на Голівуд.

"Якщо вона відбудеться, це переорієнтує Голлівуд, оскільки стрімер придбає бізнес, значною мірою екзистенційною антитезою якого він є – Netflix завжди мав обмежене використання для кіно, але загалом його пропозиція підриває кіноіндустрію”, – сказав він.

На думку Харрінгтона, ймовірне злиття означатиме значне скорочення виробництва телебачення і кіно, тому цьому кроку буде опиратися частина Голлівуду та відповідні профспілки.

“HBO, творча перлина, буде дуже вразливою у Netflix, хоча вона пережила складних власників протягом більшої частини свого існування”, – сказав він.

Для споживачів злиття, ймовірно, означатиме зростання витрат. “Netflix стане дорожчим, і навіть якщо HBO Max буде закрито чи стане несуттєвим, ширше охоплення Netflix у домогосподарства, ймовірно, означатиме збільшення загальних доходів від підписок”, – додав Харрінгтон.