Стримінгова платформа HBO Max запрацювала в Україні

Американський стримінговий сервіс HBO Max запрацював в Україні. Українцям доступні два тарифні плани: “Стандартний” (Standard Plan) і “Преміум” (Premium Plan).

Стандартний план підтримує потокове передавання на двох пристроях одночасно у якості Full HD та дозволяє завантажувати до 30 епізодів відео. Ціна ‒ €7,99 на місяць (щонайменше 390 грн).

Преміум-план підтримує чотири пристрої одночасно у форматі 4K UHD та дозволяє завантажувати до 100 епізодів. Ціна становить €9,99 на місяць (від 485 грн).

Окремо можна додати спортивний контент ‒ телеканали Eurosport 1 і Eurosport 2 ‒ за 3 євро.

Підписка оновлюється автоматично, якщо її не скасувати.

У бібліотеці сервісу доступні проєкти від HBO та Max Originals, серії фільмів у всесвіті DC і про Гаррі Поттера, такі відомі серіали як “Друзі” та “Секс і місто”. HBO Max доступний на обраних телефонах, планшетах, комп’ютерах, телевізорах, стрімінгових пристроях, тюнерах та ігрових консолях. Також можна завантажувати обмежену кількість контенту для онлайн-перегляду.

Віцепрезидентка HBO Warner Brothers + Discovery з розвитку бізнесу та дистрибуції Кенечі Белусевіч раніше розповіла виданню “Межа”, сервіс вийде на український ринок не тільки з локалізованим інтерфейсом, але також планує інвестувати в розвиток платформи для створення українського дубляжу та субтитрів. Компанія планує поповнювати бібліотеку новинками з урахуванням вподобань української аудиторії.