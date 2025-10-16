Україна відкрила національний стенд на Франкфуртському книжковому ярмарку

15 жовтня, відбулося урочисте відкриття національного стенда України на Франкфуртському книжковому ярмарку (ФКЯ), організованого Українським інститутом книги за підтримки Міністерства культури та стратегічних комунікацій, Міністерства закордонних справ, Goethe-Institut в Україні, Українського інституту та Мистецького арсеналу.

Фото: Український Інститут книги

На події були представники міжнародних інституцій: Вольфрам Ваймер, Уповноважений Федерального уряду Німеччини з питань культури та медіа; Крістіна Байнгоф, очільниця Департаменту культури та суспільства Міністерства закордонних справ Німеччини; Крістіан Еберт, директор стратегічного маркетингу та продажів Франкфуртськогокнижкового ярмарку; Петер Краус фон Клефф, голова Асоціації видавців і книгорозповсюджувачів Німеччини; Йоганнес Еберт, очільник Goethe-Institut; Катерина Рітц-Ракул, директорка Українського інституту в Берліні. Вольфрам Ваймер підкреслив, що уряд ФРН і надалі тісно співпрацюватиме з Україною у культурних проєктах. Зокрема, назвав перспективною ідею проведення Київської бієнале в Берліні та закликав надсилати пропозиції щодо неї.

«Україна страждає, тут гинуть люди: жінки, діти, солдати. Багато з них повертаються не лише з фізичними, а й із глибокими психологічними травмами. Мене вражає, як українці перетворюють цей біль на силу й мобілізують позитивну енергію. Путінська війна – це атака не лише на територію, а й на європейські цінності та душі. Коли Україна захищає свою свободу, вона захищає також і наші спільні ідеали. Тому підтримка має бути не лише військовою: ми також підтримуємо вас у культурній сфері, бо це теж фронт», – сказав він.Крістіан Еберт наголосив, що український національний стенд займає майже 200 квадратних метрів, а його фокусна тема «символізує заповнення культурних лакун».«Російська агресія нищить бібліотеки та друкарні в Україні, але відповідь країни – тут, на міжнародному ярмарку. Літературу не можна змусити замовкнути. Цей стенд є місцем надій, сподівань і зустрічей для авторів, перекладачів і читачів»,– запевнив він.

Фото: Український Інститут книги

Петер Краус фон Клефф, зазначив, що війну неможливо просто описувати, її потрібно документувати. Він навів приклад Вікторії Амеліної, яка через свою посмертно видану німецькою книгу розповідає про жінок-активісток і юристок, якіфіксують російські злочини. «Звідки, як не з літератури, ми можемо навчитися емпатії? Ми не маємо правазабувати. Українська література та історія на окупованих територіях під загрозою зникнення – це мета росіян. Я завжди перебуваю під сильним враженням від сильних українських жінок. Вони дають нам надію. Ми тут для того, щоб знаходити точки перетину між культурами», – ділиться він.З боку української делегації національний стенд презентували Надзвичайний і Повноважний Посол України у ФРН, заступниця в.о. директорки Українського інституту книги з міжнародної співпрацідиректорка Міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал»та начальниця відділу комунікацій Goethe-Institut в Україн

«Для мене сьогоднішній день – особливий. Адже саме з відвідин ФКЯ багато років тому почалася моя дипломатична кар’єра в Німеччині. Через літературу відкривається українська історія, українська душа – по-новому, чесно й глибоко. Леся Українка колись лікувалася в Німеччині – у Берліні є меморіальна дошка, що про це нагадує. І, мабуть, це символічно, адже все часто починається саме з мови, з поезії, з літератури. Я й сам добре пам’ятаю свій перший дотик до німецької поезії – ще школярем стояв перед класом і читав Лорелею. Минуло сорок років, а цей вірш і досіживе зі мною. Такі тексти формують нас, впливають на те, ким ми стаємо», – зазначив Посол України в Німеччині.

«Ми приїхали до Франкфурта, щоб розповісти очевидну, але важливу правду: українська культура завжди була європейською. І сьогодні вона звучить тут не якпрохання про підтримку, а як рівноправний голос у великій спільноті вільних культур. Вдячні дирекції ФКЯ за підтримку та солідарність із Україною. І за безпрецедентне рішення відмовити в участі російському національному стенду. Це прояв нашої спільної принципової позиції: культура не може бути поза етикою, а свобода слова – поза відповідальністю», – зазначила заступниця в.о. директорки УІК з міжнародноїспівпраці Олена Одинока.Цьогорічна фокусна тема участі України у Франкфуртському книжковому ярмарку – Filling in («Доповнення»). Національний стенд, дизайн якого створено на основі орнаментів Василя Кричевського – творця українського архітектурного модерну, представляє 35 видавництв і понад 300 видань, що покликані наблизити українськулітературу до світової аудиторії. Український стенд на Франкфуртському книжковому ярмарку став не лише виставковим майданчиком, а й осередком культурного діалогу. Саме тут автори, перекладачі, видавці та читачі мають змогу зустрітися, поділитися думками й започаткувати нові спільні ініціативи.

Протягом усього ярмарку на сцені національного стенда відбудеться понад 30 подій — дискусій, зустрічей з письменниками та презентацій перекладів українських книжок англійською та німецькою мовами. З повною програмою та переліком учасників можна ознайомитися за посиланням.

Український стенд (Hall 4.1, Stand F79/80) працюватиме до завершення ярмарку — 19 жовтня. Реалізація програми стала можливою завдяки підтримці Beauftragte für Medien und Kultur, Frankfurter Buchmesse, Börsenverein des deutschen Buchhandels, Федерального міністерства закордонних справ Німеччини, Міжнародного фонду «Відродження», ГО «Горизонти без кордонів», Посольства України в Німеччині, Генерального консульства України у Франкфурті-на-Майні, Культурних сил та Координаційного центру у Франкфурті-на-Майні.

Франкфуртський книжковий ярмарок — один із найвідоміших і найвпливовіших книжкових форумів світу, що щороку збирає тисячі учасників із різних країн. Участь України в цьому заході — це нагода представити країну як сучасну й динамічну культурну спільноту, а також важливий крок до зміцнення позицій української літератури на міжнародній арені.