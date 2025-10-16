Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
ГоловнаКультура

В Україні відтворили подушку з супрематичною вишивкою Малевича 1915 року, її представлено на виставці Ukraine WOW

Оригінальна подушка не збереглася, тому її відтворили її за архівною світлиною американського фотографа. 

В Україні відтворили подушку з супрематичною вишивкою Малевича 1915 року, її представлено на виставці Ukraine WOW

У Києві на інтерактивній виставці Ukraine WOW представили новий експонат – подушку, на якій вишита одна з перших супрематичних робіт Казимира Малевича

Про це Lb.ua повідомили організатори виставки. 

Подушку відтворили ГО Ukraine WOW разом з Etnodim за участі експерток - дослідниці творчості Казимира Малевича Тетяни Філевської, мистецтвознавиці Тетяни Кари-Васильєвої і майстрині художньої вишивки Валентини Костюкової. Завдання проєкту - нагадати про звʼязок Малевича з Україною та вплив українського народного мистецтва на його творчість. 

Казимир Малевич - один із найвідоміших художників-авангардистів, киянин, змалку любив вишивку і вважав народних майстрів своїми першими вчителями. У 1915 році Малевич приєднався до творчої майстерні у Вербівці, що на Черкащині, на запрошення мисткині Наталії Давидової. Керувала майстернею легендарна Олександра Екстер. Саме для неї Малевич створив ескіз "Супрематичної композиції", яку згодом вишили майстрині у Вербівці. 

Фото: Etnodim

6 листопада 1915 року роботи художників представили широкій аудиторії. Серед 280 експонатів подушка з кольоровою геометричною вишивкою привернула особливу увагу. На ній були зображені не традиційні квіти чи птахи, а абстрактні фігури, що перетиналися у поєднаннях зеленого, чорного, синього та помаранчевого кольорів. Для публіки це було відкриттям. 

Оригінальна подушка 1915 року не збереглася, тож Ukraine WOW та Etnodim вирішили відтворити її за єдиним зображенням - світлиною американського фотографа Олівера Сейла.

"Нас захоплює той факт, що понад сто років тому ця подушка стала результатом співпраці народних майстринь і прогресивного художника, які разом відкривали нові, несподівані форми у вишивці. Для нас було важливо відтворити її якнайближче до оригіналу - ми неодноразово поверталися до ескізів, уважно добирали кольори, пропорції та тканину. Процес тривав близько п’яти місяців", - прокоментувала дослідниця бренду Etnodim Соломія Лебяк.

На виставці подушка представлена в оригінальному розмірі. А її менша версія доступна для продажу в шоурумах і на сайті Etnodim з благодійною метою: 40% прибутку перекажуть історичному музею Кам'янського державного історико-культурного заповідника і на підтримку експозиції, присвяченій Вербівській вишивальній артілі. 

Фото: Etnodim

  • У серпні в Києві запустили артпоїзд, присвячений українському художнику-авангардисту Казимиру Малевичу. Він курсуватиме до кінця жовтня. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies