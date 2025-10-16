Оригінальна подушка не збереглася, тому її відтворили її за архівною світлиною американського фотографа.

У Києві на інтерактивній виставці Ukraine WOW представили новий експонат – подушку, на якій вишита одна з перших супрематичних робіт Казимира Малевича.

Про це Lb.ua повідомили організатори виставки.

Подушку відтворили ГО Ukraine WOW разом з Etnodim за участі експерток - дослідниці творчості Казимира Малевича Тетяни Філевської, мистецтвознавиці Тетяни Кари-Васильєвої і майстрині художньої вишивки Валентини Костюкової. Завдання проєкту - нагадати про звʼязок Малевича з Україною та вплив українського народного мистецтва на його творчість.

Казимир Малевич - один із найвідоміших художників-авангардистів, киянин, змалку любив вишивку і вважав народних майстрів своїми першими вчителями. У 1915 році Малевич приєднався до творчої майстерні у Вербівці, що на Черкащині, на запрошення мисткині Наталії Давидової. Керувала майстернею легендарна Олександра Екстер. Саме для неї Малевич створив ескіз "Супрематичної композиції", яку згодом вишили майстрині у Вербівці.

Фото: Etnodim

6 листопада 1915 року роботи художників представили широкій аудиторії. Серед 280 експонатів подушка з кольоровою геометричною вишивкою привернула особливу увагу. На ній були зображені не традиційні квіти чи птахи, а абстрактні фігури, що перетиналися у поєднаннях зеленого, чорного, синього та помаранчевого кольорів. Для публіки це було відкриттям.

Оригінальна подушка 1915 року не збереглася, тож Ukraine WOW та Etnodim вирішили відтворити її за єдиним зображенням - світлиною американського фотографа Олівера Сейла.

"Нас захоплює той факт, що понад сто років тому ця подушка стала результатом співпраці народних майстринь і прогресивного художника, які разом відкривали нові, несподівані форми у вишивці. Для нас було важливо відтворити її якнайближче до оригіналу - ми неодноразово поверталися до ескізів, уважно добирали кольори, пропорції та тканину. Процес тривав близько п’яти місяців", - прокоментувала дослідниця бренду Etnodim Соломія Лебяк.

На виставці подушка представлена в оригінальному розмірі. А її менша версія доступна для продажу в шоурумах і на сайті Etnodim з благодійною метою: 40% прибутку перекажуть історичному музею Кам'янського державного історико-культурного заповідника і на підтримку експозиції, присвяченій Вербівській вишивальній артілі.

Як повідомлялося, на Центральному залізничному вокзалі у Києві із 26 вересня проходить інтерактивна виставка Ukraine WOW. На ній представлено понад 100 експонатів і десятки інтерактивних зон.

Фото: Etnodim