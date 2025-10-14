Три українські фільми увійшли до шортлиста Європейської кіноакадемії

У списку претендентів на European Film Awards — роботи Єлизавети Сміт, Ольги Журби та Єгора Гармаша.

Європейська кіноакадемія оголосила короткий список фільмів, що претендують на нагороди European Film Awards 2025. До шортлиста увійшли три українські стрічки.

Про це повідомила Українська кіноакадемія на своїй фейсбук-сторінці.

Серед фільмів - «Мілітантропос» (режисери Єлизавета Сміт, Аліна Горлова та Семен Мозговий). Ця документальна робота розповідає про людину в умовах війни — про силу, вразливість і пошук себе у світі, що змінюється. Стрічка отримала грант на послуги постпродакшн від Української кіноакадемії у партнерстві з Netflix.

Інший протендент - «Пісні землі, що повільно горить» (режисерка Ольга Журба). Фільм досліджує трансформацію українського суспільства — від паніки перших тижнів великої війни до прийняття втрат і руйнувань, які стають новою реальністю. Проєкт також став лауреатом гранту від Української кіноакадемії та Netflix.

Третій фільм «Татова подряпинка» (режисер Єгор Гармаш). Історія про хлопчика Славу, який проводить день із батьком, що повернувся з війни на коротку відпустку. Їхня подорож стає спробою подолати внутрішню відстань, що виникла між ними через війну.