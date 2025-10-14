Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Організатори Євробачення відклали вирішення "ізраїльського питання"

Події на Близькому Сході дозволили не поспішати.

Фото: EBU

Європейська мовна спілка повідомила про скасування позачергового онлайн-засідання у листопаді для проведення голосування щодо участі Ізраїлю у Євробаченні-2026. 

Як пише BBC, організатори головної музичної події року вирішили змінити свої плани на тлі підписання мирної угоди щодо війни в Газі. 

Тепер питання допуску ізраїльської делегації до наступного конкурсу буде розглянуто на стандартній конференції спілки, яка відбудеться у грудні. Важливою відмінністю стане особиста присутність представників національних мовників під час обговорення. 

Низка країн наполягали на відстороненні Ізраїлю від Євробачення через звинувачення у вчиненні геноциду щодо палестинців. Ірландія, Словенія, Іспанія та Нідерланди погрожували бойкотувати конкурс у випадку участі виконавця з Ізраїлю.    
