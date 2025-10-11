Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Даян Кітон, оскароносна зірка фільмів «Енні Голл» та «Хрещений батько», померла у віці 79 років

Легендарна акторка була найбільш відома своєю численною співпрацею з Вуді Алленом.

Даян Кітон, оскароносна зірка фільмів «Енні Голл» та «Хрещений батько», померла у віці 79 років
Даян Кітон
Фото: EPA/UPG

Даян Кітон, оскароносна зірка фільмів «Енні Голл» та «Хрещений батько», померла у віці 79 років, передає The Guardian. 

Даян Кітон — американська акторка, режисерка й продюсерка, одна з найвпливовіших постатей Голлівуду другої половини ХХ століття. Її кар’єра почалася в театрі, але справжню славу принесло кіно — передусім роль Кей Адамс у класичній трилогії «Хрещений батько», де вона зіграла дружину Майкла Корлеоне, героя Аль Пачіно.

Справжнім проривом для Кітон стала головна роль у фільмі Вуді Аллена «Енні Голл» (1977), за яку вона отримала «Оскар» і світове визнання. Її образ у стрічці — природна, іронічна героїня в чоловічих костюмах і капелюхах — не лише визначив нову естетику жіночих персонажів у кіно, а й започаткував модний тренд 1970-х.

Даян Кітон і Вуді Аллен у фільмі 1977 року “Енні Голл”
Даян Кітон і Вуді Аллен у фільмі 1977 року “Енні Голл”

У подальші роки Кітон знялася в низці успішних фільмів, серед яких «Манхеттен», «Клуб перших дружин» та «Любов за правилами і без» із Джеком Ніколсоном. Вона поєднує драматичну глибину з комедійною легкістю, створюючи образи жінок, які водночас сильні, розумні й трохи ексцентричні.

Позаду камер Кітон проявила себе як режисерка, фотографиня й авторка кількох книжок, зокрема автобіографії Then Again. Її індивідуальний стиль — любов до чоловічих костюмів, капелюхів і чорно-білої гами — став її візитівкою. Вона була однією з найоригінальніших і найшанованіших актрис Голлівуду, яка змогла поєднати талант, гумор і самобутність у кожній ролі.
