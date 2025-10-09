Нобелівську премію з літератури отримав угорський письменник Ласло Краснагоркаї

Він відомий своїми апокаліптичними романами і співпрацею з режисером Белою Тарром.

Нобелівська премія з літератури 2025 року присуджена угорському письменнику Ласло Краснагоркаї "за його захопливу та далекоглядну творчість, яка серед апокаліптичного жаху підтверджує силу мистецтва".

Краснагоркаї відомий своїми апокаліптичними романами –це антиутопічні притчі, що досліджують ізольованість, безнадію та гротескне існування людей. Також він співпрацював із режисером Белою Тарром, – який екранізував його твори, зокрема "Сатанинське танго" – 7-годинний фільм, що став класикою артхаузного кіно.

Краснагоркаї – лауреат Міжнародної Букерівської премії 2015 року, Австрійської державної премії з європейської літератури 2021 року та інших престижних нагород.