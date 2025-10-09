Нобелівську премію з літератури отримав угорський письменник Ласло Краснагоркаї

Нобелівська премія з літератури 2025 року присуджена угорському письменнику Ласло Краснагоркаї "за його захопливу та далекоглядну творчість, яка серед апокаліптичного жаху підтверджує силу мистецтва".
Про це повідомляється на сторінці премії в соцмережі Х.
Краснагоркаї відомий своїми апокаліптичними романами –це антиутопічні притчі, що досліджують ізольованість, безнадію та гротескне існування людей. Також він співпрацював із режисером Белою Тарром, – який екранізував його твори, зокрема "Сатанинське танго" – 7-годинний фільм, що став класикою артхаузного кіно.
Краснагоркаї – лауреат Міжнародної Букерівської премії 2015 року, Австрійської державної премії з європейської літератури 2021 року та інших престижних нагород.
- У 2024 році пауреаткою Нобелівської премії з літератури стала південнокорейська письменниця Хан Канг. Вона отримала нагороду за "сильну поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя". У 2016 року Хан отримала Букерівську премію за "Вегетаріанку". Цю книгу авторки переклали та видали українською мовою ще раніше, але зараз є переклад і "Уроків грецької". Докладніше читайте в матеріалі Lb.ua "Дерево, дівчина і смерть: як пише нобелівська лауреатка Хан Канг".