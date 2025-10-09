Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
ГоловнаКультура

Нобелівську премію з літератури отримав угорський письменник Ласло Краснагоркаї

Він відомий своїми апокаліптичними романами і співпрацею з режисером Белою Тарром. 

Ласло Краснагоркаї
Фото: x.com/NobelPrize

Нобелівська премія з літератури 2025 року присуджена угорському письменнику Ласло Краснагоркаї "за його захопливу та далекоглядну творчість, яка серед апокаліптичного жаху підтверджує силу мистецтва".

Про це повідомляється на сторінці премії в соцмережі Х.

Краснагоркаї відомий своїми апокаліптичними романами –це антиутопічні притчі, що досліджують ізольованість, безнадію та гротескне існування людей. Також він співпрацював  із режисером Белою Тарром, – який екранізував його твори, зокрема "Сатанинське танго" – 7-годинний фільм, що став класикою артхаузного кіно.

Краснагоркаї – лауреат Міжнародної Букерівської премії 2015 року, Австрійської державної премії з європейської літератури 2021 року та інших престижних нагород. 
﻿
