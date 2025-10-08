9-й Київський тиждень критики оголосив повну програму та відкрив продаж квитків. Фестиваль відбудеться з 16 до 22 жовтня 2025 року у кінотеатрі «Жовтень».

До фестивальної ретроспективи ввійшли культові фільми, що відзначають 50-річчя, а попередньо оголошені програми доповнили новими гітами.

До Міжнародної програми додали ще 4 фільми:

«Благодать» – фільм-відкриття Венеційського міжнародного кінофестивалю, мелодрама Паоло Соррентіно, режисера оскароносної «Великої краси» та серіалу «Молодий Папа». У центрі сюжету – поважний італійський президент, що наприкінці каденції має прийняти кілька непростих вольових рішень, а також прагне розплутати сорокарічну таємницю: ім’я коханця покійної дружини.

«Пізня слава» – учасник Венеційського міжнародного кінофестивалю, драмеді, зрежисоване кінокритиком Кентом Джонсом, із Віллемом Дефо («Бідолашні створіння») і Ґретою Лі («Минулі життя») в головних ролях. Це історія про забуття й перевідкриття амбітного поета, джентрифікацію Мангеттена, що був місцем сили головного героя, а також гіпстерів, які прагнуть стати новою богемою.

«Троянда Невади» – ще одна стрічка з програми Венеційського фестивалю. Цей містичний трилер – черговий експеримент Марка Дженкіна (його «Кам’яний острів» демонстрували на Київському тижні критики 2022 року), у якому він знову звертається до фільмування на ретро-камеру і створення звуку «з нуля» на постпродакшені. Сюжет розгортається навколо корабля-привида, і двох рибалок на його борту, втілених на екрані Джорджем МакКеєм («1917») і Каллумом Тернером («Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда»).

«Неслухняні дівчата» – coming-of-age драма Уршки Джукіч, яка здобула Приз ФІПРЕССІ на Берлінале. Картина розповідає про 16-річну дівчину, яка завдяки подорожі з католицьким хором уперше вислизає з-під пильного нагляду матері. Тут вона знаходить собі подружок, але їхню дружбу випробує поява темноокого красеня.

Фото: КТК

Також у межах Київського тижня критики відбудеться Ґала-прем’єра стрічки «Жодного вибору» режисера Пака Чхан Ука, творця картин «Олдбой» і «Служниця». Вперше представлений на Венеційському міжнародному кінофестивалі, цей фільм став офіційним претендентом від Південної Кореї на здобуття «Оскара» в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Зірка «Гри в кальмара» Лі Бьон Хон постає в ролі безробітного чоловіка, який вдається до радикального способу зберегти будинок та забезпечити сім’ю – позбувається конкурентів. В український прокат стрічка вийде 11 грудня.

Крім того, фестиваль оголосив секцію міжнародної ретроспективи. Вона отримала назву «1975» і об’єднала в собі 3 кіношедеври, які цьогоріч відзначають 50-річний ювілей:

«Баррі Ліндон» – нагороджений чотирма «Оскарами» фільм Стенлі Кубрика, чия «Космічна Одіссея 2001» стала гітом ретроспективи Київського тижня критики у 2020 році. Одна з улюблених картин Мартіна Скорсезе, Акіри Куросави та кінокритика Роджера Еберта, ця епічна костюмована драма розповідає про авантюрний шлях простого ірландського хлопця до бажаних титулу та багатства – у жорстоких обставинах 18 століття.

«Монті Пайтон і Священний Ґрааль» – одна з найкращих стрічок за версією журналу Empire, газети The Guardian і користувачів IMDb. Перший повнометражний фільм комік-групи «Монті Пайтон» і режисерський дебют Террі Ґілліама («Страх і огида в Лас-Веґасі») й Террі Джонса (режисера наступних картин «Монті Пайтона»). Це комедія, що виставляє на глум пафосні твори про лицарські подвиги, розповідаючи своєрідну версію пригод короля Артура.

«Жанна Дільман, набережна Комерції 23, Брюссель 1080» – робота режисерки Шанталь Акерман, визнана найкращим фільмом усіх часів журналом Британського кіноінституту Sight and Sound, один із найкращих фільмів за версією BBC, TimeOut, Variety та користувачів Letterboxd. Головна героїня – овдовіла жінка середнього віку, мати підлітка, яка потайки надає сексуальні послуги. Вона живе рутиною, яка дає тріщину, загрожуючи ретельно вибудованому світу жінки.

Розсекретили й останній фільм у програмі «Фокус: Україна – Данія», для якої команда кураторів фестивалю обирала данські роботи, а представниці Данської асоціації кінокритиків – українські. Цією стрічкою стала мелодрама «Сповнені любов’ю» режисерки Крістіни Розендаль – найкращий данський фільм року за версією Данської кінопремії. Вона розповідає історію 20-річної дівчини, яка бере на себе тягар сімейних проблем, розуміючи, що батькове лікування від алкоголізму не вирішує глибинних травм родини, а лише відкриває їхню справжню природу.

Повна програма фестивалю представлена на сайті Київського тижня критики.