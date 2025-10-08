9-й Київський тиждень критики оголосив повну програму та відкрив продаж квитків. Фестиваль відбудеться з 16 до 22 жовтня 2025 року у кінотеатрі «Жовтень».
До фестивальної ретроспективи ввійшли культові фільми, що відзначають 50-річчя, а попередньо оголошені програми доповнили новими гітами.
До Міжнародної програми додали ще 4 фільми:
-
«Благодать» – фільм-відкриття Венеційського міжнародного кінофестивалю, мелодрама Паоло Соррентіно, режисера оскароносної «Великої краси» та серіалу «Молодий Папа». У центрі сюжету – поважний італійський президент, що наприкінці каденції має прийняти кілька непростих вольових рішень, а також прагне розплутати сорокарічну таємницю: ім’я коханця покійної дружини.
-
«Пізня слава» – учасник Венеційського міжнародного кінофестивалю, драмеді, зрежисоване кінокритиком Кентом Джонсом, із Віллемом Дефо («Бідолашні створіння») і Ґретою Лі («Минулі життя») в головних ролях. Це історія про забуття й перевідкриття амбітного поета, джентрифікацію Мангеттена, що був місцем сили головного героя, а також гіпстерів, які прагнуть стати новою богемою.
-
«Троянда Невади» – ще одна стрічка з програми Венеційського фестивалю. Цей містичний трилер – черговий експеримент Марка Дженкіна (його «Кам’яний острів» демонстрували на Київському тижні критики 2022 року), у якому він знову звертається до фільмування на ретро-камеру і створення звуку «з нуля» на постпродакшені. Сюжет розгортається навколо корабля-привида, і двох рибалок на його борту, втілених на екрані Джорджем МакКеєм («1917») і Каллумом Тернером («Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда»).
-
«Неслухняні дівчата» – coming-of-age драма Уршки Джукіч, яка здобула Приз ФІПРЕССІ на Берлінале. Картина розповідає про 16-річну дівчину, яка завдяки подорожі з католицьким хором уперше вислизає з-під пильного нагляду матері. Тут вона знаходить собі подружок, але їхню дружбу випробує поява темноокого красеня.
Також у межах Київського тижня критики відбудеться Ґала-прем’єра стрічки «Жодного вибору» режисера Пака Чхан Ука, творця картин «Олдбой» і «Служниця». Вперше представлений на Венеційському міжнародному кінофестивалі, цей фільм став офіційним претендентом від Південної Кореї на здобуття «Оскара» в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Зірка «Гри в кальмара» Лі Бьон Хон постає в ролі безробітного чоловіка, який вдається до радикального способу зберегти будинок та забезпечити сім’ю – позбувається конкурентів. В український прокат стрічка вийде 11 грудня.
Крім того, фестиваль оголосив секцію міжнародної ретроспективи. Вона отримала назву «1975» і об’єднала в собі 3 кіношедеври, які цьогоріч відзначають 50-річний ювілей:
-
«Баррі Ліндон» – нагороджений чотирма «Оскарами» фільм Стенлі Кубрика, чия «Космічна Одіссея 2001» стала гітом ретроспективи Київського тижня критики у 2020 році. Одна з улюблених картин Мартіна Скорсезе, Акіри Куросави та кінокритика Роджера Еберта, ця епічна костюмована драма розповідає про авантюрний шлях простого ірландського хлопця до бажаних титулу та багатства – у жорстоких обставинах 18 століття.
-
«Монті Пайтон і Священний Ґрааль» – одна з найкращих стрічок за версією журналу Empire, газети The Guardian і користувачів IMDb. Перший повнометражний фільм комік-групи «Монті Пайтон» і режисерський дебют Террі Ґілліама («Страх і огида в Лас-Веґасі») й Террі Джонса (режисера наступних картин «Монті Пайтона»). Це комедія, що виставляє на глум пафосні твори про лицарські подвиги, розповідаючи своєрідну версію пригод короля Артура.
-
«Жанна Дільман, набережна Комерції 23, Брюссель 1080» – робота режисерки Шанталь Акерман, визнана найкращим фільмом усіх часів журналом Британського кіноінституту Sight and Sound, один із найкращих фільмів за версією BBC, TimeOut, Variety та користувачів Letterboxd. Головна героїня – овдовіла жінка середнього віку, мати підлітка, яка потайки надає сексуальні послуги. Вона живе рутиною, яка дає тріщину, загрожуючи ретельно вибудованому світу жінки.
Розсекретили й останній фільм у програмі «Фокус: Україна – Данія», для якої команда кураторів фестивалю обирала данські роботи, а представниці Данської асоціації кінокритиків – українські. Цією стрічкою стала мелодрама «Сповнені любов’ю» режисерки Крістіни Розендаль – найкращий данський фільм року за версією Данської кінопремії. Вона розповідає історію 20-річної дівчини, яка бере на себе тягар сімейних проблем, розуміючи, що батькове лікування від алкоголізму не вирішує глибинних травм родини, а лише відкриває їхню справжню природу.
Повна програма фестивалю представлена на сайті Київського тижня критики.