Українка з Одеси здобула ірландський «радіо-Оскар»

Радіоведуча Юлія Рябова переїхала до Ірландії з повномашстабною війною і тепер працює на радіо графства Керрі, де і здобула нагороду.

Нещодавно в ірландському місті Кілкенні відбулася щорічна церемонія IMRO Radio Awards — головної національної премії у сфері радіомовлення. Перемогу в номінації «Новачок року» (Newcomer of the Year) здобула журналістка з Одеси Юлія Рябова.

Юлія переїхала до Ірландії у 2023 році, вчилася вже в новій країні на радіожурналістиці ( в Одесі жінка мала журналістську освіту та досвід на телебаченні), а вже наступного року стала ведучою і продюсеркою подкасту “The New Residents” («Нові резиденти») на Radio Kerry — регіональній станції графства Керрі, що має щоденну авдиторію близько 89 тисяч слухачів. Подкаст присвячено історіям українців, які живуть в Ірландії під програмою Тимчасового Захисту. За рік роботи журналістка також створила два великі документальні радіопроєкти про досвід українських біженців.

«Моя головна задача — тримати Україну у фокусі уваги ірландців і ірландських медіа. Ця нагорода — неймовірне визнання роботи, зробленої за рік. Я безмежно вдячна родині Radio Kerry за підтримку і віру в мене», — написала Юлія у соцмережах.

Премію Юлії Рябої вручила голова журі IMRO Radio Awards Джекі Нілл. Піднявшись на сцену, українка розгорнула жовто-блакитний прапор — жест, який символічно підсумував її шлях і місію в ірландських медіа.

Подкаст “The New Residents” можна послухати на сайті Radio Kerry.