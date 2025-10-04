У Музеї Ханенків у Києві відкривається виставка «Африка: директ»

10 жовтня 2025 року в Музеї Ханенків стартує виставка «Африка: директ» — перший музейний проєкт доби незалежності України, присвячений африканській історії та культурній спадщині.

В експозиції представлять понад 40 артефактів XIX–XXI століть із 18 країн Африки, а також документальний фільм «Українські миротворці. Африка». До проєкту долучилися українські та західні науковці, музейники й представники африканських культурних спільнот, які підготували коментарі щодо тем рабства, колоніалізму, деколонізації знання, реституції спадщини, ксенофобії та расизму.

Фото: фото організаторів

Основою виставки стала приватна колекція Тетяни Дешко та Андрія Клепікова — українських фахівців у сфері публічного здоров’я, які протягом понад 20 років працювали в різних регіонах Африки. Після завершення експозиції більшість артефактів поповнить національні музейні фонди. Також до проєкту долучився Національний музей історії України, надавши зразки автентичної африканської зброї.

Кураторки виставки — Дарія Сухоставець та Юлія Філь, менторка — Ганна Рудик. В експозиції також представлені твори сучасних митців: Аделаїд Дамоа (Гана–Велика Британія), Крістіана Н'ямпеті (Руанда–Нідерланди–США), Сейні два Камарі (Сенегал) та Естер Магланг'у (ПАР).

Організатори підкреслюють, що проєкт має стати поштовхом до глибшого знайомства українців з історією та культурою Африки й критичного перегляду усталених стереотипів.