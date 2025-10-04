“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ГоловнаКультура

У Музеї Ханенків у Києві відкривається виставка «Африка: директ»

Виставка покаже українцям культурну спадщину різних африканських країн. 

CultHub
У Музеї Ханенків у Києві відкривається виставка «Африка: директ»

10 жовтня 2025 року в Музеї Ханенків стартує виставка «Африка: директ» — перший музейний проєкт доби незалежності України, присвячений африканській історії та культурній спадщині.

В експозиції представлять понад 40 артефактів XIX–XXI століть із 18 країн Африки, а також документальний фільм «Українські миротворці. Африка». До проєкту долучилися українські та західні науковці, музейники й представники африканських культурних спільнот, які підготували коментарі щодо тем рабства, колоніалізму, деколонізації знання, реституції спадщини, ксенофобії та расизму.

Фото: фото організаторів

Основою виставки стала приватна колекція Тетяни Дешко та Андрія Клепікова — українських фахівців у сфері публічного здоров’я, які протягом понад 20 років працювали в різних регіонах Африки. Після завершення експозиції більшість артефактів поповнить національні музейні фонди. Також до проєкту долучився Національний музей історії України, надавши зразки автентичної африканської зброї.

Кураторки виставки — Дарія Сухоставець та Юлія Філь, менторка — Ганна Рудик. В експозиції також представлені твори сучасних митців: Аделаїд Дамоа (Гана–Велика Британія), Крістіана Н'ямпеті (Руанда–Нідерланди–США), Сейні два Камарі (Сенегал) та Естер Магланг'у (ПАР).

Організатори підкреслюють, що проєкт має стати поштовхом до глибшого знайомства українців з історією та культурою Африки й критичного перегляду усталених стереотипів.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies