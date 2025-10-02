Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
В Україні запустили платформу «Chapter Ukraine» з перекладами українських книжок

CultHub
В Україні запустили платформу «Chapter Ukraine» з перекладами українських книжок
Фото: фото з фейсбук-сторінки Читомо

В Україні презентували цифрову платформу «Chapter Ukraine», яка збирає повну інформацію про українські книжки, перекладені іноземними мовами. Її мета — привернути увагу міжнародних читачів до української літератури та посилити її присутність у бібліотеках і книгарнях світу. Про це написали на своїй фейсбук-сторінці співзасновники проєкту Читомо.

Сервіс пропонує зручні фільтри для пошуку книжок і можливість створювати добірки, які легко поширювати серед бібліотекарів і книгарів у різних країнах. Наразі проєкт доступний англійською, німецькою та іспанською мовами.

Добірки формують експерти з урахуванням ключових критеріїв: професійний переклад, наявність накладу й продажів, відгуки на міжнародних платформах (зокрема Goodreads), критичні рецензії у медіа та зрозуміла система дистрибуції.

Ініціаторами та розробниками проєкту стали ГО «Читомо» й ГО Craft. Візуальний стиль створила Snig.Digital, веброзробку забезпечила Kavi.Agency. Інституційними партнерами виступили Український інститут книги, PEN Ukraine, UNWLA та Razom for Ukraine.

Команда проєкту запрошує до співпраці й наголошує, що база перекладених книжок постійно оновлюється.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
