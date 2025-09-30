Україна вдруге представить національний стенд на міжнародному книжковому ярмарку LIBER у Мадриді

7–9 жовтня у Мадриді відбудеться 43-й Міжнародний книжковий ярмарок LIBER – найбільша подія, присвячена іспанськомовному книговиданню. Захід збере понад 350 учасників із 63 країн та стане майданчиком для професійних дискусій про тенденції та виклики книжкової індустрії. Україна вдруге долучиться до ярмарку з національним стендом 14С02, організованим Українським інститутом книги спільно з літературною платформою «Фронтера».

Свої новинки представлять 12 українських видавництв, серед яких «Фоліо», «Ранок-креатив», «Ukraїner», «Видавництво Анетти Антоненко» та інші. Відвідувачі зможуть ознайомитися також із книжками українських авторів, що вже вийшли друком в іспанськомовних країнах.

За даними Українського інституту книги, наразі існує 32 переклади українських видань іспанською мовою, з яких три реалізовано в межах програми Translate Ukraine.

«Наша література досі недостатньо представлена на іспанськомовному ринку. Участь у LIBER допоможе вибудувати нові партнерства й відкрити перспективи для українських видавців», – зазначила в.о. директора Інституту Олександра Коваль.

Для платформи «Фронтера» участь у LIBER є продовженням стратегії співпраці з культурними інституціями романськомовного світу. «Це ще один крок у системному розвитку партнерства з Іспанією. Ярмарок дозволяє поглибити діалог і зробити українську літературу більш видимою у світі», – наголосила засновниця «Фронтери» Елла Яцута.

У межах програми ярмарку 8 жовтня також відбудуться дві спеціальні події від Українського інституту книги та «Фронтери» – дискусія про український книжковий ринок і відкрита лекція «Коли поезія стає феноменом».