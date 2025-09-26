Національна опера оголосила прем’єру опери «Казки Гофмана» у постановці Івана Уривського

31 жовтня о 18:00 Національна опера України покаже прем’єру опери Жака Оффенбаха «Казки Гофмана». Режисером-постановником опери виступив Іван Уривський.

«Казки Гофмана» (Les contes d’Hoffmann) — остання опера французького композитора Жака Оффенбаха, створена 1873 року. Її перша постановка відбулась вже після смерті композитора, у 1881 році в паризькому театрі Opéra Comique. Все життя Оффенбах мріяв створити «серйозний твір», проте, працюючи на догоду паризької публіки, був вимушений писати водевілі, музичні комедії, оперети.

Сюжет опери побудований довкола образу німецького письменника-романтика Ернста Теодора Амадея Гофмана, який сам стає героєм фантастичних історій. Структурно опера складається з прологу, трьох актів та епілогу. У кожному акті головний герой закохується в іншу жінку, яка втілює певний ідеал, але щоразу його чекає трагедія. У першому акті (базується на новелі Гофмана “Піщана людина”) герой захоплюється механічною лялькою Олімпією, приймаючи її за живу дівчину, та врешті розчаровується. У другому акті (оповідання “Радник Креспель”) він кохає співачку Антонію, хвору на сухоти: прагнення до мистецтва призводить її до загибелі. У третьому акті (новела “Пригоди в новорічну ніч”) Гофман зачарований куртизанкою Джулієттою, яка під впливом злих сил обманює його й руйнує його мрії. В епілозі стає зрозуміло, що всі ці жінки — лише відображення однієї постаті, Стелли, акторки, яку Гофман кохає в реальності. Кожна з «коханих» Гофмана (Олімпія, Антонія, Джулієтта) символізує інший аспект жіночого ідеалу — і водночас інший вимір творчого натхнення. Всі ці історії сходяться в образі Стелли — реальної жінки, на яку Гофман проєктує свої фантазії, страхи й мрії.

Опера Оффенбаха показувала не просто любовні пригоди, а боротьбу митця зі світом ілюзій і власними слабкостями; це вислів про долю митця загалом — з натхненнями, розчаруваннями і невідворотними втратами. Вона має водночас і біографічний підтекст: сам Гофман усе життя коливався між юридичною службою та мистецьким покликанням, між реальністю й фантазією.

Фото: Макс Требухов Іван Уривський

Опера «Казки Гофмана» поєднує в собі риси комічного й трагічного, фантастичного й побутового. Музика Оффенбаха вирізняється мелодійністю, багатством оркестрових фарб і віртуозністю вокальних партій. Особливо відомими стали арія Олімпії («Les oiseaux dans la charmille»), дует Антонії та її матері, баркарола «Belle nuit, ô nuit d’amour» із третього акту.

Наприкінці жовтня 2021 року на сцені Національної опери України відбулася прем’єра «Казок Гофмана» в концертному форматі. Тепер глядачі побачать сценічну постановку Івана Уривського зі сценографією Петра Богомазова і костюмами Дарії Білої. Оперу виконують французькою мовою.