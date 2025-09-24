У віці 87 років померла зірка італійського кіно Клаудія Кардинале

Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
ГоловнаКультура

У віці 87 років померла зірка італійського кіно Клаудія Кардинале

Вона продовжувала знімати фільми різними європейськими мовами до кінця свого життя.

У віці 87 років померла зірка італійського кіно Клаудія Кардинале
Італійська акторка Клаудія Кардинале прибуває на церемонію 70-ї річниці під час 70-го щорічного Каннського кінофестивалю в Канна
Фото: EPA/UPG

Італійська акторка Клаудія Кардинале померла у віці 87 років.

Про це повідомляє Reuters.

Клаудія Кардинале виросла в Тунісі в сім'ї сицилійського походження. Після того як вона виграла конкурс краси в Тунісі, Кардинале була винагороджена поїздкою на Венеційський кінофестиваль в 1957 році.

Для її перших ролей на екрані італійською мовою голос Кардинале  довелося дублювати. Це сталось через те, що вона виросла в сім'ї, де розмовляли сицилійським діалектом, а освіту здобула у франкомовній школі.

Вона здобула міжнародну славу в 1963 році, знявшись у фільмі Федеріко Фелліні “Вісім з половиною”, а також знялася разом з Бертом Ланкастером у фільмі “Леопард” Лукіно Вісконті того ж року.

Зйомки двох фільмів одночасно призвели до ускладнень, оскільки для цих двох ролей Кардинале довелося мати різні кольори волосся.

Зростаюча популярність відкрила їй двері до голлівудських постановок, і вона з'явилася в комедійному фільмі “Рожева пантера” режисера Блейка Едвардса та у фільмі Серджіо Леоне “Одного разу на Дикому Заході” у 1968 році.

З 1999 посол доброї волі ЮНЕСКО із захисту прав жінок.

У 2002 році Кардинале отримала нагороду за життєві досягнення на Берлінському кінофестивалі, а у 2008 була нагороджена Орденом почесного легіону Франції.

Вона продовжувала знімати фільми різними європейськими мовами до кінця свого життя, з'явившись у швейцарському телесеріалі Bulle у 2020 році.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies