У віці 87 років померла зірка італійського кіно Клаудія Кардинале

Вона продовжувала знімати фільми різними європейськими мовами до кінця свого життя.

Італійська акторка Клаудія Кардинале прибуває на церемонію 70-ї річниці під час 70-го щорічного Каннського кінофестивалю в Канна

Італійська акторка Клаудія Кардинале померла у віці 87 років.

Про це повідомляє Reuters.

Клаудія Кардинале виросла в Тунісі в сім'ї сицилійського походження. Після того як вона виграла конкурс краси в Тунісі, Кардинале була винагороджена поїздкою на Венеційський кінофестиваль в 1957 році.

Для її перших ролей на екрані італійською мовою голос Кардинале довелося дублювати. Це сталось через те, що вона виросла в сім'ї, де розмовляли сицилійським діалектом, а освіту здобула у франкомовній школі.

Вона здобула міжнародну славу в 1963 році, знявшись у фільмі Федеріко Фелліні “Вісім з половиною”, а також знялася разом з Бертом Ланкастером у фільмі “Леопард” Лукіно Вісконті того ж року.

Зйомки двох фільмів одночасно призвели до ускладнень, оскільки для цих двох ролей Кардинале довелося мати різні кольори волосся.

Зростаюча популярність відкрила їй двері до голлівудських постановок, і вона з'явилася в комедійному фільмі “Рожева пантера” режисера Блейка Едвардса та у фільмі Серджіо Леоне “Одного разу на Дикому Заході” у 1968 році.

З 1999 посол доброї волі ЮНЕСКО із захисту прав жінок.

У 2002 році Кардинале отримала нагороду за життєві досягнення на Берлінському кінофестивалі, а у 2008 була нагороджена Орденом почесного легіону Франції.

Вона продовжувала знімати фільми різними європейськими мовами до кінця свого життя, з'явившись у швейцарському телесеріалі Bulle у 2020 році.