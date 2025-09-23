Поетка та ветеранка Олена Герасим'юк провела зустрічі в Нідерландах

Днями в Амстердамі та Зволле пройшли дві події за участі української поетки, громадської діячки та ветеранки Олени Герасим’юк.
В Амстердамі відбувся вечір, присвячений жанру poetry slam — сміливій та експресивній формі поезії, що поєднує літературу з перформансом. Олена поділилася своїм досвідом участі у європейських та світових слем-турнірах, а також прочитала кілька віршів, які глибоко зворушили слухачів. Дискусію модерувала Дарія Лисенко.
У Зволле Олена презентувала проєкт «Недописані», створений разом із письменником Євгеном Ліром. Ініціатива вшановує українських літераторів, чиї голоси були обірвані російською агресією. «Недописані» зберігають їхні історії, твори та пам'ять, створюючи простір, де голоси вбитих українських письменників продовжують звучати й бути почутими.