Поетка та ветеранка Олена Герасим'юк провела зустрічі в Нідерландах

Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
ГоловнаКультура

Поетка та ветеранка Олена Герасим'юк провела зустрічі в Нідерландах

Літературні зустрічі відбулися в двої містах, де поетка розповіла про свої проєкти та глибинний досвід війни.

CultHub
Поетка та ветеранка Олена Герасим'юк провела зустрічі в Нідерландах
Фото: з фейсбук-сторінки Посольства України в Нідерландах

Днями в Амстердамі та Зволле пройшли дві події за участі української поетки, громадської діячки та ветеранки Олени Герасим’юк.

Фото: з фейсбук-сторінки Посольства України в Нідерландах

В Амстердамі відбувся вечір, присвячений жанру poetry slam — сміливій та експресивній формі поезії, що поєднує літературу з перформансом. Олена поділилася своїм досвідом участі у європейських та світових слем-турнірах, а також прочитала кілька віршів, які глибоко зворушили слухачів. Дискусію модерувала Дарія Лисенко.

Фото: з фейсбук-сторінки Посольства України в Нідерландах

У Зволле Олена презентувала проєкт «Недописані», створений разом із письменником Євгеном Ліром. Ініціатива вшановує українських літераторів, чиї голоси були обірвані російською агресією. «Недописані» зберігають їхні історії, твори та пам'ять, створюючи простір, де голоси вбитих українських письменників продовжують звучати й бути почутими.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies