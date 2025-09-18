9-й Київський тиждень критики оголосив «Фокус: Україна – Данія» та програму української ретроспективи

Організатори Київського тижня критики продовжують оголошення лайнапу 9-го фестивалю, який відбудеться з 16 до 22 жовтня 2025 року.

Окрім уже частково оприлюдненої міжнародної програми, оголосили ще 11 стрічок, які покажуть на кіноогляді.

До секції «Фокус: Україна – Данія» потрапили шість стрічок. Це добірка актуальних фільмів, які відображають кінопроцес обох країн, з його жанровими та авторськими пошуками. Програма створена у співпраці українських та данських кінокритиків.

Фільми програми «Фокус: Україна – Данія»:

«Ти – Космос» – фантастична комедія Павла Острікова (Mia Donna, «Ґолден лав»). У центрі сюжету – пригоди космічного далекобійника Андрія, який після раптового вибуху Землі лишається чи не єдиною людиною у Всесвіті. Світової прем’єра стрічки відбулась минулого року на Міжнародному кінофестивалі в Торонто.

«Пісні землі, що повільно горить» – робота Ольги Журби, учасниця Венеційського міжнародного кінофестивалю та IDFA – найважливішого світового фестивалю документалістики, володарка головного призу конкурсу «DOCU/УКРАЇНА» фестивалю Docudays UA. Це аудіовізуальний щоденник занурення України в прірву тотальної війни, який досліджує нормалізацію відчуття війни в суспільстві.

«З любов’ю з фронту» – стрічка-учасниця найбільшого в Північній Європі фестивалю документального кіно CPH:DOX, також відзначена на Docudays UA. Режисерка Аліса Коваленко знімала цей фільм після долучення до ЗСУ як відеощоденники з фронту для майбутнього дорослого сина – на випадок, якщо не вийде повернутися.

«Друга жертва» – медична драма данської режисерки Зінніні Елкінґтон. Події стрічки розгортаються навколо досвідченої нейрологині, впевненість якої підірвана нестандартним випадком у лікарні, внаслідок якого життя пацієнта опиняється під загрозою, а між персоналом розпалюється жорстоке протистояння.

«Дорога додому» – воєнна драма Шаротти Зілінґ, режисерки серіалів «Країна Лавкрафта», «Батьківщина» і «Ґрейсленд». Найкращий данський фільм року за версією Премії Данської асоціації кінокритиків «Боділ». Це історія батька, який рушає в Сирію на пошуки сина, що прийняв іслам і зник в охопленій війною країні.

Ще один фільм данської частини програми оголосять згодом.

Відбір українських картин здійснювала данська сторона – членкині Данської асоціації кінокритиків: Нанна Франк Расмуссен, Марія Монсон, а також Матільде Йоганне Крістіансен. Після показів данські кінокритики модеруватимуть обговорення з українськими творцями. Відбір данських стрічок здійснили куратори Київського тижня критики Дарія Бадьйор, Станіслав Битюцький, Сергій Ксаверов й Анна Дацюк, які також модеруватимуть обговорення.

Програма української ретроспективи цього разу має назву «Незалежне. Поетичне». На думку кураторів, українське поетичне кіно – це одночасно школа, нова хвиля та ціла традиція, яка бере початок від фільмів Олександра Довженка. У поетичного кіно в новітній Україні залишалися й залишаються послідовники, які показували можливість його еволюції. Як і канонічні фільми цієї традиції, ці стрічки, створені за часів Незалежності, не забувають про образність та поетичність і поступово стають в одну лінійку з фільмами своїх послідовників.

Фото: КТК

Фільми програми «Незалежне. Поетичне»: