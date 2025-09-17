Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
ГоловнаКультура

У Львові відбудеться вечір німецько-українського міжкультурного діалогу

На вечорі зустрінуться німецькі та українські інтелектуали, аби поговорити про нинішню ситуацію в Україні.

CultHub
У Львові відбудеться вечір німецько-українського міжкультурного діалогу
Фото: афіша зі сторінки Deutsch-Ukrainische Gesellschaft

26 вересня у Lviv Culture Hub відбудеться вечір Німецько-українського товариства під гаслом «За нашу та вашу свободу». Подія організована спільно з Deutsch-Ukrainische Gesellschaft, INDEX: Інститут документування і взаємодії та Lviv Culture Hub.

Німецько-українське товариство виникло у 2024 році з ініціативи німецького громадянського суспільства. Його співзасновницями стали історикиня Франциска Дейвіс та дослідниця Інституту європейської політики у Берліні Людмила Мельник. Організація підтримує українських голосів у Німеччині, поширення знань про українську мову, культуру та історію, а також системно підтримує Україну в боротьбі проти російської агресії.

Фото: зі сторінки Deutsch-Ukrainische Gesellschaft

«Сьогодні саме Україна бореться не лише за свою свободу, а й за нас із вами — за вільну та мирну Європу. Ми переконані, що німецько-українська дружба є важливою віссю для такої Європи», — наголосила Франциска Дейвіс.

У програмі вечора — дискусія за участі есеїста і перекладача Юрка Прохаська, філософа Вахтанга Кебуладзе та історикині Франциски Дейвіс. Модеруватиме розмову журналістка та дослідниця Олеся Яремчук. Подія матиме символічний мовний формат: німецька сторона говоритиме українською мовою, а українська — німецькою. Також передбачено синхронний переклад. 

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies