У Львові відбудеться вечір німецько-українського міжкультурного діалогу

На вечорі зустрінуться німецькі та українські інтелектуали, аби поговорити про нинішню ситуацію в Україні.

26 вересня у Lviv Culture Hub відбудеться вечір Німецько-українського товариства під гаслом «За нашу та вашу свободу». Подія організована спільно з Deutsch-Ukrainische Gesellschaft, INDEX: Інститут документування і взаємодії та Lviv Culture Hub.

Німецько-українське товариство виникло у 2024 році з ініціативи німецького громадянського суспільства. Його співзасновницями стали історикиня Франциска Дейвіс та дослідниця Інституту європейської політики у Берліні Людмила Мельник. Організація підтримує українських голосів у Німеччині, поширення знань про українську мову, культуру та історію, а також системно підтримує Україну в боротьбі проти російської агресії.

Фото: зі сторінки Deutsch-Ukrainische Gesellschaft

«Сьогодні саме Україна бореться не лише за свою свободу, а й за нас із вами — за вільну та мирну Європу. Ми переконані, що німецько-українська дружба є важливою віссю для такої Європи», — наголосила Франциска Дейвіс.

У програмі вечора — дискусія за участі есеїста і перекладача Юрка Прохаська, філософа Вахтанга Кебуладзе та історикині Франциски Дейвіс. Модеруватиме розмову журналістка та дослідниця Олеся Яремчук. Подія матиме символічний мовний формат: німецька сторона говоритиме українською мовою, а українська — німецькою. Також передбачено синхронний переклад.