ГоловнаКультура

У 89-річному віці помер актор та режисер Роберт Редфорд

Він помер 16 вересня. 

Актор та режисер Роберт Редфорд
Фото: EPA/UPG

У 89-річному віці помер актор і режисер, лауреат премії "Оскар", Роберт Редфорд. Він відомий ролями у фільмах "Буч Кессіді та Санденс Кід" та "Вся президентська рать". Редфорд також зняв такі фільми, як "Звичайні люди" та "Змовниця".

Як пише CNN, про це повідомила його публіцистка Сінді Бергер.

"Роберт Редфорд пішов із життя 16 вересня 2025 року у своєму домі на Санденсі, в горах Юти — у місці, яке він любив, поруч із тими, кого любив. Його дуже бракуватиме. Родина просить про приватність", – зазначила Бергер. 

Редфорд був відданим захисником довкілля, ще у 1961 році переїхав до Юти та став одним із лідерів руху за збереження природи цього штату й американського Заходу.

Роберт Редфорд здобув світову славу у 1969 році завдяки ролі у фільмі "Буч Кессіді та Санденс Кід". 

У 1970-х він знявся в низці хітів: "Єремія Джонсон", "Такі, якими ми були", "Великий Гетсбі", "Вся президентська рать".

У 1980 році дебютував як режисер із фільмом "Звичайні люди", що здобув чотири "Оскари", зокрема за найкращу режисуру.

Він заснував Інститут Санденс (1981), який став головним майданчиком для незалежного кіно США.
﻿
