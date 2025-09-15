Обвинувачуваний в харасменті ексерівник Молодого театру Білоус став режисером вистави в театрі "Культ"

Колишній художній керівник Молодого театру Андрій Білоус, який звільнився на тлі звинувачень у сексуальних домаганнях і образах колективу, став режисером вистави за п'єсою "Віденська кава" Дмитра Корчинськоого в театрі "Культ". Про це повідомив сам Корчинський.
14 вересня він написав, що "знаменитий режисер Андрій Білоус розпочав у КУЛЬТ театрі репетиції нової постановки вистави «Віденська кава»". Він вважає, що вистава може стати сенсацією.
"Віденська кава" стане першою постановкою Білоуса після звільнення з Молодого театру, пише Суспільне Культура. У коментарі журналістам у театрі "Культ" сказали, що вирішили працювати з Білоусом, бо він "відомий, талановитий режисер", який "дуже технічно і на високому рівні експериментує з драматургією".
"Ми ставимо на перше місце мистецтво і наших глядачів, саме вони вирішують, якою є чи буде репутація нашого театру", – додали в театрі.
Події п'єси описують період до Першої світової війни. Визначні для подій XX століття люди, як Сталін, Гітлер, Троцький і Фройд, зустрічаються в кав'ярні. Раніше п'єсу вже ставили в театрі "Сузір'я", а в 2022-му за твором зняли фільм.
Дмитро Корчинський, окрім лідерства в "Братстві" та командуванні однойменним батальйоном, відомий як публіцист і письменник. Є послідовним критиком ЛГБТ, виступав проти прав жінок на аборти.
Звинувачення і звільнення Білоуса
-
У січні колишня студентка університету імені Карпенка-Карого Софія Сапожнік зробила публічну заяву про домагання з боку Білоуса. Після цього зі схожими заявами виступили й інші студентки, після чого почали збирати їхні свідчення, аби подати їх до правоохоронних органів. За їхніми словами, Білоус, їхній викладач, писав їм повідомлення особистого характеру.
-
В університеті Білоуса відсторонили від викладання через звинувачення у сексуальних домаганнях.
-
У коментарі виданню Hromadske Білоус зазначив, що подав заяву в поліцію і відмовився від коментарів на час слідства.
-
Українські театри почали масово висловлювати підтримку своїм колегам, які постраждали від харасменту з боку художнього керівника.
-
5 лютого Департамент культури Київської міської державної адміністрації не знайшов підстав для відсторонення від посади художнього керівника столичного Молодого театру. Очільник департаменту Сергій Анжияк заявив, що контракт із Білоусом не може бути розірваний, адже КМДА не отримувала звернення від правоохоронних органів чи рішення слідчого судді. До цього звернення до КМДА з вимогою відсторонити його на період слідства підписали 46 театралів, а понад 90 – не підписали.
-
10 лютого поліція повідомила про реєстрацію провадження за статтею про сексуальне насильство на підставі звернень від колишніх студентів та адміністрації вищого навчального закладу – університету імені Карпенка-Карого. Того ж дня Білоус був відсторонений від керування Молодим театром після відповідного рішення, ухваленого за результатами зустрічі ініціативної групи з представниками Київської міської державної адміністрації. Відсторонення відбулося після мітингу під театром і КМДА.
-
У коментарі hromadske Білоус сказав, що його "оголошують винним не на підставі доказів, а через суспільний тиск". Білоус також запевнив у відкритості до розслідування.
-
14 березня Андрій Білоус повернувся до роботи в Молодому театрі, і там навіть анонсували виставу за його режисури. В спілкуванні з lb.ua акторка театру, Анна-Марія Баранова, повідомила, що Білоус був відсторонений на один місяць за власною ж заявою. 14 березня цей місяць завершився.
-
Вона зазначила, що на 18 березня запланована зустріч Анжиняка і комісії, а до того моменту Білоус продовжуватиме працювати.
-
18 березня під театром і КМДА влаштували акцію з закликом звільнити Білоуса. Але цього не сталося. Як і звільнення керівника департаменту КМДА, відповідального за продовження роботи Білоусом.
-
У травні актори після вистави за режисурою Білоуса звернулися до глядачів зі зверненням. Вони повідомили, що більшість колективу стикалася з харасментом і неетичною поведінкою художнього керівника. Колектив театру не почувався в безпеці.
-
14 травня Білоус звільнився з театру “за угодою сторін”.