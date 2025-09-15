Обвинувачуваний в харасменті ексерівник Молодого театру Білоус став режисером вистави в театрі "Культ"

Театр вирішив співпрацювати з ним, бо для нього мистецтво і глядачі "на першому місці".

Колишній художній керівник Молодого театру Андрій Білоус, який звільнився на тлі звинувачень у сексуальних домаганнях і образах колективу, став режисером вистави за п'єсою "Віденська кава" Дмитра Корчинськоого в театрі "Культ". Про це повідомив сам Корчинський.

14 вересня він написав, що "знаменитий режисер Андрій Білоус розпочав у КУЛЬТ театрі репетиції нової постановки вистави «Віденська кава»". Він вважає, що вистава може стати сенсацією.

"Віденська кава" стане першою постановкою Білоуса після звільнення з Молодого театру, пише Суспільне Культура. У коментарі журналістам у театрі "Культ" сказали, що вирішили працювати з Білоусом, бо він "відомий, талановитий режисер", який "дуже технічно і на високому рівні експериментує з драматургією".

"Ми ставимо на перше місце мистецтво і наших глядачів, саме вони вирішують, якою є чи буде репутація нашого театру", – додали в театрі.

Події п'єси описують період до Першої світової війни. Визначні для подій XX століття люди, як Сталін, Гітлер, Троцький і Фройд, зустрічаються в кав'ярні. Раніше п'єсу вже ставили в театрі "Сузір'я", а в 2022-му за твором зняли фільм.

Дмитро Корчинський, окрім лідерства в "Братстві" та командуванні однойменним батальйоном, відомий як публіцист і письменник. Є послідовним критиком ЛГБТ, виступав проти прав жінок на аборти.

Звинувачення і звільнення Білоуса